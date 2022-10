Football Stories: Asisat Oshoala

Jeden Tag nach der Schule spielte Asisat in den Straßen ihrer Heimatstadt Lagos in Nigeria Fußball. Sie und ihre Freundinnen und Freunde kickten sich den Ball zu, um ihn in das selbst gebastelte Tor zu befördern. Wenn Autos kamen, sprangen sie zur Seite, um dann dort weiterzumachen, wo sie aufgehört hatten. Asisat kam jeden Abend mit aufgeschlagenen Knien und Schürfwunden nach Hause, aber für sie gab es nichts Schöneres, als Fußball zu spielen.



Asisats Eltern waren alles andere als froh darüber, dass sie so viel Zeit mit Fußball verbrachte. Für lange Zeit versuchte Asisat sich selbst davon zu überzeugen, dass sie diesen Sport nicht zu ihrem Beruf machen würde. Aber es gab einen Menschen in ihrer Familie, der sie darin bestärkte, weiterzumachen: Ihre Großmutter. Sie ist der Grund, warum Asisat nicht aufgehört hat.



"Ich möchte meine eigene Geschichte schreiben."