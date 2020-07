Comment garder une attitude positive

Immédiatement après cette séance de formation, les participants ont été soumis à des images neutres et négatives, ainsi qu'à des températures modérées puis extrêmement chaudes, auxquelles on leur a demandés de réagir naturellement. Ils ont ensuite été invités à réagir à chaque stimulus en tenant compte du principe d’acceptation. En acceptant les images négatives et les températures suffocantes, les participants ont ressenti moins d’émotions négatives et de souffrance physique qu’en réagissant naturellement.



Comment expliquer ce résultat ? Selon l'un des auteurs de l'étude, Dr Kevin N. Ochsner, professeur et directeur du département de psychologie à l'université de Columbia, l’acceptation modifie la façon dont vous interprétez ce que signifie chaque chose pour vous. Autrement dit, votre appréciation des événements. Or c'est elle qui déclenche toute vos émotions. « En pleine conscience, l'acceptation influence votre appréciation d'une situation en vous permettant de vous en extraire, comme si vous observiez simplement ce qui arrive sans y prendre part », précise-t-il. Disons que votre objectif soit de réaliser 10 pompes et qu'à la neuvième, vous posiez le genou à terre. Votre appréciation de la situation pourrait vous mener à vous focaliser sur la répétition manquée, et donc provoquer un sentiment de frustration, ou elle pourrait vous aider à accepter le fait que vous étiez plus proche du but que vous ne l'avez jamais été et vous motiver à redoubler d'efforts la prochaine fois.



« Les gens ont tendance à laisser leurs sentiments s’accumuler dans une sorte d'effet boule de neige. Vous ressentez de l'anxiété et de la peur, vous êtes en colère de vous laisser submerger par ces sentiments, puis vous êtes triste de vous être mis en colère, et ainsi de suite. Si, au contraire, vous pouvez accepter, en pleine conscience, que votre réaction initiale correspond à ce que vous ressentez vraiment, vous pouvez alors simplement laisser ce sentiment vous traverser, sans l’amplifier, et votre réponse émotionnelle ne sera en aucun cas aussi intense ou durable », précise Kevin Ochsner. En d'autres termes, cela vous permet de lâcher prise, une technique qui pourra s'avérer utile la prochaine fois que vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité.