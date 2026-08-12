Vêtements d'été

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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Haut de gardien de but pour homme
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Nike V5 RNR Chaussure pour homme
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Jordan Trunner O/S
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Nike Sportswear Club
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Jordan Trunner O/S Chaussure pour homme
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Jordan Brooklyn
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Jordan NOLA
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Air Force 1 '07 LV8 « Denim »
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Chaussure pour homme
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Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Chaussure pour homme
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Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Chaussure pour femme
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Nike Structure 26
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Nike Structure Plus
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Nike Kawa
Nike Kawa Claquette pour bébé et tout-petit
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Jordan Franchise
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Nike Gato LV8
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Jordan Hydrip
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Nike Sportswear Premium Essentials
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Short pour ado (garçon)
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Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Chaussure pour femme
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Nike Dunk Low Retro SE
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Jordan Brooklyn Cat Scratch
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Nike Sportswear Chill Knit
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Nike Gato LV8
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Nike Total 90
Nike Total 90 Chaussure pour homme
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Nike Sportswear Club
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Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
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Nike Gato LV8 Chaussure pour homme
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Nike Total 90
Nike Total 90 Chaussure pour homme
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt pour homme
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Nike Dunk Low Retro Chaussure pour homme
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Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Veste de survêtement en maille Shori Dri-FIT pour homme
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Nike Tempo
Nike Tempo Short de running Dri-FIT taille mi-haute avec sous-short intégré pour femme
Matériaux recyclés
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Short Festival pour homme
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Essentiels d'été : pour les journées ensoleillées

Hauts, shorts et accessoires pratiques : notre collection d'articles indispensables pour l'été a tout ce qu'il te faut pour être au top de ta forme. Ces vêtements élégants et minimalistes sont faciles à porter. Leurs matières respirantes te permettent de rester à l'aise, et les tissus extensibles sont conçus pour s'adapter à tous tes mouvements. Ajoute une paire de baskets équipées de notre mousse légère pour un bon amorti, et tu peux affronter la chaleur.


S'entraîner dur implique de transpirer. C'est pourquoi nous fabriquons nos basiques d'été avec des technologies performantes, comme le tissu Nike Dri-FIT. Les fibres anti-humidité évacuent la transpiration de la peau qui s'évapore plus vite à la surface grâce aux propriétés de séchage rapide du tissu. Pour plus de respirabilité, opte pour des modèles épurés avec des empiècements en mesh. Nous utilisons des données fournies par des athlètes pour les placer au niveau des zones de forte chaleur afin de garantir une meilleure circulation de l'air là où tu en as le plus besoin.


Tu profites du soleil ? Les accessoires de cette sélection de vêtements d'été Nike sont conçus pour les journées actives. Les casquettes légères offrent une protection idéale contre la chaleur et l'éblouissement. Les sangles réglables et extensibles dans quatre directions assurent un ajustement parfait. Si tu pars à l'aventure hors des sentiers battus, jette un œil à nos sacs à dos et sacs à bandoulière résistants. Ils possèdent plusieurs poches et pochettes qui te permettront de ranger facilement toutes tes affaires. En plus, les zips sécurisent le contenu. Pour t'hydrater, choisis des gourdes ergonomiques d'une grande capacité.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis les essentiels de l'été portant la mention « Matières Durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.