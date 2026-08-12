Ensembles pour Femme

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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
35 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon large taille haute pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon large taille haute pour femme
25 % de réduction
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Haut de tennis court à manches longues pour femme
NikeCourt Slam
Haut de tennis court à manches longues pour femme
40 % de réduction
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Jupe de tennis taille haute pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Slam
Jupe de tennis taille haute pour femme
40 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Haut court ajusté pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Chill Knit
Haut court ajusté pour femme
20 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Short taille mi-haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Chill Knit
Short taille mi-haute pour Femme
20 % de réduction
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Brassière longue imprimée à col en V pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Brassière longue imprimée à col en V pour femme
65 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Short taille haute imprimé 8 cm pour femme
75 $
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Legging 7/8 taille haute avec poches pour femme
40 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
15 % de réduction
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
40 $
Nike Swift
Nike Swift Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
35 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport à maintien normal pour femme
20 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Polo ample en jersey à lacets pour femme
Nike Sportswear
Polo ample en jersey à lacets pour femme
14 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short taille haute 5 cm pour femme
Nike Sportswear
Short taille haute 5 cm pour femme
29 % de réduction
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
100 $
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
100 $
Nike ACG « Solar Chase »
Nike ACG « Solar Chase » Débardeur de trail femme Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike ACG « Solar Chase »
Débardeur de trail femme Dri-FIT
29 % de réduction
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Short pour femme
Matériaux recyclés
ACG Dolomiti
Short pour femme
30 % de réduction
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Brassière à encolure dégagée pour femme
Stock épuisé
NikeSKIMS Matte
Brassière à encolure dégagée pour femme
65 $
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Jupe-short pour femme
NikeSKIMS Matte
Jupe-short pour femme
100 $
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour femme
40 % de réduction
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Jupe de tennis courte Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Jupe de tennis courte Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
34 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
30 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
25 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Haut de running de deuxième couche à zip sur toute la longueur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running de deuxième couche à zip sur toute la longueur Dri-FIT pour femme
40 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Haut de running femme Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running femme Dri-FIT
29 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
30 % de réduction
Nike SB
Nike SB Maillot de skate en jacquard
Matériaux recyclés
Nike SB
Maillot de skate en jacquard
30 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
40 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maillot court oversize en mesh Heritage pour femme
Nike Sportswear
Maillot court oversize en mesh Heritage pour femme
15 % de réduction
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Slam
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
20 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample structuré à taille mi-haute pour femme
Nike Sportswear
Pantalon ample structuré à taille mi-haute pour femme
15 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
34 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur ajusté et transparent pour femme
Nike Sportswear
Débardeur ajusté et transparent pour femme
20 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon de survêtement taille mi-haute à jambes larges pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon de survêtement taille mi-haute à jambes larges pour femme
34 % de réduction
Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Collection NikeCourt Court
Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Robe sans manches ajustée et transparente pour femme
Nike Sportswear
Robe sans manches ajustée et transparente pour femme
39 % de réduction
Nike Sportswear Chill Waffle
Nike Sportswear Chill Waffle Short ample à taille mi-haute pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear Chill Waffle
Short ample à taille mi-haute pour femme
14 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Robe pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Chill Knit
Robe pour femme
30 % de réduction
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt court pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt court pour femme
31 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste de coach oversize en satin pour femme
Nike Sportswear
Veste de coach oversize en satin pour femme
24 % de réduction
ACG Five Towers
ACG Five Towers Veste avec protection UV pour femme
Matériaux recyclés
ACG Five Towers
Veste avec protection UV pour femme
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NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
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NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Jupe de tennis courte Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Advantage
Jupe de tennis courte Dri-FIT pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalon taille haute ample et évasé Dri-FIT pour femme
30 % de réduction
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample à taille haute et jambes larges Dri-FIT pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Haut de running de deuxième couche à zip sur toute la longueur Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running de deuxième couche à zip sur toute la longueur Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Haut de running femme Dri-FIT
Matériaux recyclés
Nike Swift
Haut de running femme Dri-FIT
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Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
30 % de réduction
Nike SB
Nike SB Maillot de skate en jacquard
Matériaux recyclés
Nike SB
Maillot de skate en jacquard
30 % de réduction
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Maillot court oversize en mesh Heritage pour femme
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Maillot court oversize en mesh Heritage pour femme
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt Slam
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon ample structuré à taille mi-haute pour femme
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Pantalon ample structuré à taille mi-haute pour femme
15 % de réduction
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Sweat à capuche pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sweat à capuche pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur ajusté et transparent pour femme
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Débardeur ajusté et transparent pour femme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalon de survêtement taille mi-haute à jambes larges pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Pantalon de survêtement taille mi-haute à jambes larges pour femme
34 % de réduction
Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Collection NikeCourt Court
Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Robe sans manches ajustée et transparente pour femme
Nike Sportswear
Robe sans manches ajustée et transparente pour femme
39 % de réduction
Nike Sportswear Chill Waffle
Nike Sportswear Chill Waffle Short ample à taille mi-haute pour femme
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Nike Sportswear Chill Waffle
Short ample à taille mi-haute pour femme
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Robe pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear Chill Knit
Robe pour femme
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Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt court pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt court pour femme
31 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste de coach oversize en satin pour femme
Nike Sportswear
Veste de coach oversize en satin pour femme
24 % de réduction

Ensembles coordonnés pour femme : repoussez vos limites avec style

Des sessions de running aux séances de sport en passant par les disciplines pratiquées en studio, comme le Pilates et le yoga, nos ensembles coordonnés pour femme sont pensés pour répondre à vos besoins lors d'entraînements intensifs. Choisissez des modèles équipés de la technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec : elle évacue la transpiration et accélère le séchage des vêtements, ce qui vous permet de vous concentrer plus longtemps. Et grâce aux ensembles 2 pièces pour femme en coton majoritaire, votre peau respire mieux pendant le sport. Les versions légères et isolantes en tissu Fleece sont idéales pour l'échauffement, la récupération et les entraînements par temps froid.


La coupe est essentielle lorsque vous choisissez votre équipement de sport. C'est pourquoi nos ensembles haut et bas assortis pour femme sont disponibles dans toute une série de modèles pour répondre à vos attentes. Pour vous étirer et bouger en douceur, optez pour des ensembles compressifs effet seconde peau. Ils apportent un soutien supplémentaire tout en sculptant votre corps. Pour vous couvrir après l'effort, choisissez des vêtements amples et semi-structurés, faciles à enfiler par-dessus votre tenue de sport. Ils sont conçus avec des fibres isolantes pour retenir la chaleur et garder vos muscles au chaud.


Si vous souhaitez afficher votre style pendant vos séances d'entraînement, les ensembles Nike pour femmes sont disponibles dans une variété de silhouettes et de couleurs. Choisissez des coloris intemporels et pratiques comme le noir, le gris et le bleu marine. Vous pouvez également opter pour un look plus léger avec des teintes pastel, ou miser sur des tons audacieux pour plus d'impact. Côté logo, restez discrète avec un Swoosh sur la poitrine ou la jambe. Sinon, osez l’allure remarquable des écussons oversize et des détails contrastés de couleurs vives.