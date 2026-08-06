Nike Blazer : un classique old-school avec une touche de modernité
Classée au rang d'indispensable dès sa sortie en 1972, la basket Nike Blazer se distingue par son design épuré qui a conservé son statut d'icône depuis lors. Conçu à l'origine comme une simple chaussure montante en toile, le modèle Blazer de Nike a été revisité de multiples façons grâce à de nouveaux coloris et matières. Une chose est sûre : c'est un classique depuis ses débuts.
Caractérisée par sa simplicité, son confort et son logo Swoosh rétro, la Nike Blazer Mid '77 présente un style basketball old-school réactualisé. Les superpositions cousues et les détails en mousse visibles sur la languette lui confèrent son aspect vintage, tandis que les détails de couleur et les imprimés modernes lui donnent une touche contemporaine.
Avec son design légendaire, il n'est pas étonnant que la basket Nike Blazer soit devenue si appréciée des skateurs et des fans de sneakers. La tige en cuir synthétique et cuir véritable offre une durabilité accrue qui vous permet de la porter toute la journée, tous les jours. La construction qui fusionne les semelles extérieure et intermédiaire crée un look épuré et une sensation de confort et de souplesse. Les chaussures Nike Blazer '77 dotées de semelles en caoutchouc solide à chevrons procurent une traction et une adhérence incomparables à chaque pas.