Zomerschoenen en zomersneakers: maak je dromen waar
Met een paar zomerschoenen van Nike sport je ook bij warm weer gewoon door. Als de buitenlucht lonkt, hebben we wandelschoenen voor je die je bij elke stap ondersteunen. Bijvoorbeeld met strategische groeven in de zolen die je grip geven in meerdere richtingen. En met een bovenwerk dat stevig om je voet zit, om modder en vuil tegen te houden. Als je gaat trainen op een harde ondergrond, kies je voor stevige rubberen buitenzolen die tegen een stootje kunnen.
Ademend bovenwerk
Focus is belangrijk voor goede sportprestaties. Daarom zijn veel van onze sportschoenen voor de zomer gemaakt met lichtgewicht mesh. De geweven stoffen zijn ademend. Zo kan je lichaam snel de extra warmte kwijt en blijven je voeten langer fris. Als je het voetbalveld op gaat, kies je voor voetbalschoenen met een sokmodel waardoor je voet dichter bij de bal is. Of voor schoenen met technische texturen op de contactzones. Zo heb jij extra controle over de bal bij het dribbelen en schieten.
De hele dag comfortabel
Of je nu aan duurloop doet of buiten een circuittraining hebt, zomerse trainingen kunnen veel vragen van je lichaam. Voor wat extra support kies je voor een Nike zomerschoen met Air units. Die vangen de impact van je bewegingen op en veren weer terug. Dit geeft een stuwend effect dat jou vooruit helpt. En we maken onze zomersneakers met ondersteunende demping in de middenzool. Die neemt de energie op als je afzet of landt. Zo voel je je minder snel vermoeid en verklein je de kans op blessures.
Makkelijke zomerschoenen
Of je nu naar het zwembad gaat of van het veld naar de kleedkamer loopt, Nike zomerschoenen zijn een slimme keuze. Onze instappers zijn gemaakt van waterbestendig materiaal, zodat je ze makkelijk schoonmaakt. De voorgevormde zomerschoenen van Nike ondersteunen je voet. En de gripvaste buitenzolen houden je stabiel op tegelvloeren of natte en gladde ondergronden. Voor extra bescherming kies je voor instappers met een dichte neus.
Steun voor jonge sporters
Toekomstige topsporters jagen hun dromen na op een paar zomersneakers uit onze junior collectie. We maken ze met dezelfde topmaterialen als onze schoenen voor volwassenen. Denk aan buitenzolen met een slim ontworpen profiel voor elke sport. Of aan een lichtgewicht mesh bovenwerk dat met de voet meebuigt. Zo kan de voet op een natuurlijke manier bewegen. En de zachte demping in de zool beschermt botten en spieren in de groei.
Nike Move to Zero
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te beschermen. Als onderdeel hiervan maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval. Wil je meehelpen? Kies dan voor Nike zomerschoenen met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.