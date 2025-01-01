Oversized trainingsshirts: licht, luchtig en gemaakt om in te presteren
Zet een topprestatie neer in een oversized sporttop uit onze collectie. Gewichtheffen, springen of squatten: onze kleding beweegt met je mee. We hebben veel stretch toegevoegd aan de stof, zodat je tijdens je work-out natuurlijk blijft bewegen. Onze fitness-shirts met een oversized model en PerfectStretch zijn zo samengesteld dat ze in alle richtingen kunnen rekken. Zo houdt niets je nog tegen om je doel te bereiken. Kies uit boxy, ruimvallende pasvormen die luchtig aanvoelen, met verlaagde schouders voor een casual look. Platte naden voorkomen irritatie, zelfs als je langer door wil trainen.
Blijf koel en comfortabel in een oversized sporttop met onze innovatieve Dri-FIT technologie. Deze slimme stof voert zweet af en verspreidt het over het materiaal, zodat het sneller kan verdampen. Zo blijf jij fris, hoe hard je ook traint. Voor meer ademend vermogen kies je voor een design met ventilatie op de juiste plekken, voor een betere luchtcirculatie terwijl je beweegt. Na je sessie houd je je spieren warm in een oversized trainingstop met lange mouwen uit onze collectie. Voor welk model je ook kiest, de iconische Nike Swoosh geeft je look een premium uitstraling.
Denk jij altijd een paar stappen vooruit? Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor een oversized trainingsshirt met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.