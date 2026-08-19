Metallic sneakers en schoenen: technologie met extra glans
Voor maximaal comfort en een stralende stijl kies je voor Nike metallic schoenen. Of je nu op de loopband staat of het veld op gaat, we hebben ze voor elke activiteit. Door het verende foam in de zool voelen je stappen soepel aan en worden je voeten minder snel moe. Het slimme materiaal is superlicht. Zo houdt niets jou tegen als je een sprintje moet trekken. De flexgroeven in de profielzool laten je voet op een natuurlijke manier bewegen. Zo kun jij makkelijker rennen, springen en draaien. Wil je zelf de perfecte pasvorm regelen, dan kies je voor metallic sneakers met veters.
In onze collectie metallic sneakers vind je voor elk wat wils, van goud en zilver tot regenboogkleuren. Een metallic sneaker met een dikke zool is perfect voor wie wil opvallen. En onze gestroomlijnde modellen voelen aan als een tweede huid. Voor intensieve sessies kies je voor metallic schoenen met mesh panelen of gaatjes in het bovenwerk. Daardoor blijft de lucht rond je voeten circuleren en blijven ze fris en droog. In onze hele metallic sneakercollectie vind je de Nike Swoosh als bewijs van topkwaliteit.
Duurzame materialen staan altijd het beste. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor metallic sneakers met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.