Metallic sneakers en schoenen voor dames: comfort met een stralende stijl
Geef je work-out extra glans met onze metallic sneakers voor dames. We hebben damesschoenen die helemaal van metallic stoffen zijn gemaakt, maar ook schoenen met subtiele metallic details. Zo vind je altijd iets wat bij je past. Op alle metallic damesschoenen in onze collectie staat de iconische Nike Swoosh als bewijs van topkwaliteit. En ze voelen net zo goed als ze eruitzien door het verende foam in de zolen. Dit materiaal vangt de impact van je stappen op zodat jij soepeler loopt. En metallic damessneakers met extra voering bij de enkel geven extra steun.
Ga je volgende uitdaging met gemak aan op metallic sneakers voor dames. We maken ze met lichte materialen, zodat niets jou tegenhoudt als je meer snelheid maakt. Denk aan verende rubberzolen en een supersoepel bovenwerk. Voor intensievere sessies kies je voor metallic schoenen voor dames met gaatjes in de neus of mesh panelen aan de zijkant. Zo extra ademend vermorgen. Voor extra stevigheid kies je een paar metallic damesschoenen met veters. Daarmee houd je je schoenen stevig op hun plek, van de eerste tot de laatste stap. Of ga voor een sokmodel dat je gemakkelijk aan- en uittrekt.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor metallic sneakers voor dames met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.