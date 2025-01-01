Hardloopkleding voor marathons(16)

Marathonkleding: haal alles uit jezelf

Of je nu aan de start staat van een race of je trainingsschema volgt, in onze marathonkleding voel jij je op je best. We gebruiken lichte materialen die je niet verzwaren, met flexibele vezels die je van de eerste tot de laatste kilometer alle bewegingsvrijheid geven. Als de intensiteit toeneemt, voert Nike Dri-FIT technologie zweet van je huid af. Zo kan het sneller verdampen en blijf jij koel en comfortabel. Kies voor kleding met Nike Dri-FIT ADV technologie voor maximaal comfort. Deze technologie hebben we ontwikkeld op basis van gegevens van echte hardlopers, zoals jij. Het is een combinatie van vochtafvoerende stof, geavanceerde technieken en slimme functies. Denk aan ventilatiegaatjes op plekken waar je veel warmte produceert. Zo kun jij je concentreren op wat belangrijk is: je doelen behalen.


Ben je aan het trainen voor de grote dag? Ga dan voor een marathon-outfit met veel zakken waarin je onderweg je spullen bij de hand hebt. Denk aan ritszakken voor je telefoon en sleutels, maar ook steekzakken die ideaal zijn voor je energie-gels. Hardloopbroeken met elastische taillebanden zitten comfortabel van start tot finish, terwijl de verstelbare trekkoorden ze op hun plaats houden. Platte naden voorkomen irritatie tijdens lange afstanden en ademende materialen houden je koel bij warm weer. In de hele collectie vind je de iconische Nike Swoosh, die je marathonkleding een premium uitstraling geeft.


Shoppen voor duurzame materialen is altijd in de mode. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van de sport te helpen beschermen. Doe mee en kies voor een marathon-outfit met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met minstens 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.