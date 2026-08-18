Sportkleding voor in de winter

(57)
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancetop met UV-bescherming en lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancetop met UV-bescherming en lange mouwen voor heren
€ 74,99
Nike Unlimited
Nike Unlimited veelzijdig Repel herenjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
veelzijdig Repel herenjack met capuchon
€ 94,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancehoodie met rits over de hele lengte en UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancehoodie met rits over de hele lengte en UV-bescherming voor heren
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Veelzijdige cargobroek met Dri-FIT voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
€ 37,99
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hoodie met rits voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT One
Hoodie met rits voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
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Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
€ 37,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zaalschoenen voor kids
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Zaalschoenen voor kids
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performance joggingbroek met UV-bescherming voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
30% korting
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT trainingshoodie van fleece voor heren
Nike N.A.C.
Dri-FIT trainingshoodie van fleece voor heren
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Dri-FIT veelzijdige herenbroek met ritsboord
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Dri-FIT veelzijdige herenbroek met ritsboord
30% korting
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnessshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnessshorts voor heren
€ 37,99
Nike One
Nike One Therma-FIT fleecebroek met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Therma-FIT fleecebroek met halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT fitnessbroek met open zoom voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT fitnessbroek met open zoom voor heren
30% korting
Nike Unlimited
Nike Unlimited Therma-FIT veelzijdig herenjack
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Therma-FIT veelzijdig herenjack
30% korting
Nike Dry
Nike Dry Dri-FIT Fitnessshorts van fleece voor heren
Nike Dry
Dri-FIT Fitnessshorts van fleece voor heren
€ 49,99
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT geweven trainingsbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike N.A.C.
Dri-FIT geweven trainingsbroek voor heren
30% korting
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV herenbroek
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV herenbroek
30% korting
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancehoodie met UV-bescherming voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancehoodie met UV-bescherming voor heren
30% korting
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV herenjack
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV herenjack
30% korting
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herentights
Gerecyclede materialen
Nike Pro Warm
Herentights
20% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
Nike Pro
Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstop met hoge hals en lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstop met hoge hals en lange mouwen voor heren
€ 42,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club AeroBill pet met structuur
Gerecyclede materialen
Nike Storm-FIT ADV Club
AeroBill pet met structuur
€ 39,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA jack voor heren
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA jack voor heren
30% korting
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Toelopende fitnessbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT Toelopende fitnessbroek voor heren
30% korting
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT hoodie voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT hoodie voor kids
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstights voor heren
30% korting
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Lichte handschoenen voor dames
Nike Phoenix Fleece
Lichte handschoenen voor dames
30% korting
Nike Tech Grip
Nike Tech Grip Knit handschoenen 3.0 voor kids
Net binnen
Nike Tech Grip
Knit handschoenen 3.0 voor kids
€ 14,99
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
€ 74,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
€ 79,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenbroek
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT herenbroek
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Lange fitnesshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT Lange fitnesshorts voor heren
€ 37,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met halflange rits voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met halflange rits voor heren
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met ronde hals voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met ronde hals voor heren
€ 94,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-broek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-broek voor heren
€ 139,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike Pro Training
Dri-FIT herenbroek
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT damestop met lange mouwen
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT coltrui voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT coltrui voor heren
€ 99,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Kleuterschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Kleuterschoenen
€ 44,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
Nike Pro
Dri-FIT tussenlaag trainingshoodie voor heren
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstop met hoge hals en lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstop met hoge hals en lange mouwen voor heren
€ 42,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
30% korting
Nike Storm-FIT ADV Club
Nike Storm-FIT ADV Club AeroBill pet met structuur
Gerecyclede materialen
Nike Storm-FIT ADV Club
AeroBill pet met structuur
€ 39,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA jack voor heren
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA jack voor heren
30% korting
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Toelopende fitnessbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT Toelopende fitnessbroek voor heren
30% korting
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV performancehoodie met rits over de hele lengte voor heren
30% korting
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT hoodie voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT hoodie voor kids
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstights voor heren
30% korting
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Lichte handschoenen voor dames
Nike Phoenix Fleece
Lichte handschoenen voor dames
30% korting
Nike Tech Grip
Nike Tech Grip Knit handschoenen 3.0 voor kids
Net binnen
Nike Tech Grip
Knit handschoenen 3.0 voor kids
€ 14,99
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
€ 74,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
€ 79,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenbroek
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT herenbroek
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Lange fitnesshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT Lange fitnesshorts voor heren
€ 37,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met halflange rits voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met halflange rits voor heren
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met ronde hals voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met ronde hals voor heren
€ 94,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-broek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-broek voor heren
€ 139,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike Pro Training
Dri-FIT herenbroek
€ 84,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT damestop met lange mouwen
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT coltrui voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT coltrui voor heren
€ 99,99
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Kleuterschoenen
Gerecyclede materialen
Nike Omni Multi-Court
Kleuterschoenen
€ 44,99

Sportkleding voor in de winter: voor lekker warme spieren

Houd je trainingsschema ook bij koud weer vol met onze collectie winterse sportkleding. We hebben zachte, zweetafvoerende hoodies met rits, fijne fleece joggingbroeken en sportschoenen die het goed doen bij nat weer. Houd je hele lichaam warm met winteraccessoires zoals handschoenen, nekwarmers en mutsen. Of kies voor sokken met een dempende onderkant van French terry, zodat je comfortabel kunt sporten bij koud weer.


We hebben de perfecte sportkleding voor winters weer: sweatshirts en joggingbroeken met Nike Therma-FIT technologie. Deze innovatieve stof reguleert je natuurlijke lichaamstemperatuur. Zo blijf jij warm en comfortabel. De isolerende fleece stof aan de binnenkant voelt superzacht aan door de geborstelde afwerking. Voor buitentrainingen kies je een licht jack met een capuchon en een waterafstotende afwerking. Zo ben je altijd voorbereid op een bui. We hebben zelfs jacks die je heel compact kunt opvouwen in een bijbehorend zakje, zodat je ze handig meeneemt bij wisselvallig weer.


Heb je een basislaag nodig voor onder je warme sportkleding? We hebben shirts met lange mouwen en bijpassende sportleggings van zachte, stretchy stoffen, zodat je natuurlijk kunt bewegen. Vochtafvoerende stoffen houden je droog als je training intensiever wordt. Warme sportkleding met platte naden ziet er gestroomlijnd uit en voelt lekker aan op je huid. Voor maximale veelzijdigheid kies je een comfortabele sporttop met een langere zoom. Die kun je in je sportbroek stoppen of eroverheen laten hangen.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor wintersportkleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.