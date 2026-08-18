Sportkleding voor in de winter: voor lekker warme spieren
Houd je trainingsschema ook bij koud weer vol met onze collectie winterse sportkleding. We hebben zachte, zweetafvoerende hoodies met rits, fijne fleece joggingbroeken en sportschoenen die het goed doen bij nat weer. Houd je hele lichaam warm met winteraccessoires zoals handschoenen, nekwarmers en mutsen. Of kies voor sokken met een dempende onderkant van French terry, zodat je comfortabel kunt sporten bij koud weer.
We hebben de perfecte sportkleding voor winters weer: sweatshirts en joggingbroeken met Nike Therma-FIT technologie. Deze innovatieve stof reguleert je natuurlijke lichaamstemperatuur. Zo blijf jij warm en comfortabel. De isolerende fleece stof aan de binnenkant voelt superzacht aan door de geborstelde afwerking. Voor buitentrainingen kies je een licht jack met een capuchon en een waterafstotende afwerking. Zo ben je altijd voorbereid op een bui. We hebben zelfs jacks die je heel compact kunt opvouwen in een bijbehorend zakje, zodat je ze handig meeneemt bij wisselvallig weer.
Heb je een basislaag nodig voor onder je warme sportkleding? We hebben shirts met lange mouwen en bijpassende sportleggings van zachte, stretchy stoffen, zodat je natuurlijk kunt bewegen. Vochtafvoerende stoffen houden je droog als je training intensiever wordt. Warme sportkleding met platte naden ziet er gestroomlijnd uit en voelt lekker aan op je huid. Voor maximale veelzijdigheid kies je een comfortabele sporttop met een langere zoom. Die kun je in je sportbroek stoppen of eroverheen laten hangen.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meehelpen? Kies dan voor wintersportkleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt en schoenen met minstens 20% gerecyclede materialen. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.