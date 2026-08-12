Tote bags voor sport: praktische fitnesstassen voor elke dag
Bewaar je trainingsspullen veilig in onze premium fitness tote bags. Je kunt onze fitness-draagtassen op verschillende manieren gebruiken. Zo hebben we ruime tassen die groot genoeg zijn voor je sportkleding, schoenen en een waterfles. Draag ze over je schouder, zodat je je handen vrij hebt. Of grijp ze snel als je haast hebt. Met diepe binnenvakken houd je je spullen overzichtelijk georganiseerd. Handige ritssluitingen zorgen dat alles veilig is opgeborgen. Met onze draagtassen met buitenvakken kun je snel bij je spullen. Perfect voor je sleutels of portemonnee.
Na een lange trainingssessie heb je een tas nodig die je gemakkelijk over je schouders draagt. We hebben sport tote bags met gewatteerde hengsels, die zacht aanvoelen op je huid. Met de verstelbare bandjes kun je de lengte ervan aanpassen. Ga je na je werk direct door naar de sportschool? Kies dan voor een fitness tote bag met een interne hoes. Die is speciaal ontworpen om je laptop in op te bergen. Zo schakel je moeiteloos over van je bureau naar het fitness-apparaat.
Je dorst lessen na een work-out? Gebruik de handige zijvakken om een waterfles in op te bergen. We hebben ook tote bags en sporttassen met PEVA-isolatie die je lunch koel of juist warm houdt. En ruime ontwerpen met flexibele stoffen panelen, voor eventuele extra opbergruimte.
De grootste uitdaging van ons allemaal is zorgen voor de planeet. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor een fitness-draagtas met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de tas met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.