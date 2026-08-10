  1. Basketbal
    2. /
  2. Kleding
    3. /
  3. Dri-FIT

Dames Dri-FIT Basketbal Kleding

(50)
Shorts
Geslacht 
(1)
Dames
Shop op prijs 
(0)
Atleten 
(0)
Merk 
(0)
Kleur 
(0)
Technologie 
(1)
Dri-FIT
Sale en aanbiedingen 
(0)
Maat 
(0)
Sport 
(1)
Basketbal
Pasvorm 
(0)
Collecties 
(0)
Kenmerken 
(0)
Nike Pro
Nike Pro Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
Bestseller
Nike Pro
Bikeshorts met halfhoge taille voor dames (8 cm)
€ 32,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT T-shirt met graphic voor dames
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 64,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jerseyshorts voor heren
Gerecyclede materialen
KD x NOCTA
Nike Jerseyshorts voor heren
€ 79,99
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Swingman NBA-jersey met Nike Dri-FIT
€ 104,99
Boston Celtics Association Edition
Boston Celtics Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT Diamond damesshorts (10 cm)
€ 59,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
€ 54,99
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Minnesota Timberwolves Icon Edition Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
Gerecyclede materialen
Minnesota Timberwolves Icon Edition
Nike Dri-FIT Swingman NBA-jersey voor heren
€ 104,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Middelhoge shorts voor dames (13 cm)
€ 32,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Dri-FIT basketbalshorts
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro Ruimvallend T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Ruimvallend T-shirt voor dames
€ 37,99
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
Gerecyclede materialen
Sabrina Ionescu New York Liberty 2026 Rebel Edition
Nike Dri-FIT WNBA Rebel jersey
€ 94,99
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Oversized basketbalhoodie voor dames
Nike Phoenix Fleece
Oversized basketbalhoodie voor dames
€ 99,99
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT basketbalshirt
Net binnen
Sabrina
Nike Dri-FIT basketbalshirt
€ 44,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike basketbaljersey voor heren
KD x NOCTA
Nike basketbaljersey voor heren
€ 119,99
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces Nike Dri-FIT WNBA Victory jersey
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson van de Las Vegas Aces
Nike Dri-FIT WNBA Victory jersey
€ 99,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT tanktop voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT tanktop voor dames
€ 54,99
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Diamond Shorts
Gerecyclede materialen
Jordan Dri-FIT Sport
Diamond Shorts
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (rechts)
Jordan Sport
Basketballegging met hoge taille en enkele pijp voor dames (rechts)
€ 49,99