Air Max Dn8 damessneakers: demping op maat voor ultiem comfort
Wat maakt de demping van onze Nike Air Max Dn8 voor dames zo bijzonder? Ons Dynamic Air systeem is voorzien van acht buizen met twee kamers en afgestemde drukniveaus in de zolen. Dit betekent dat de luchtstroom in elke set buizen verschuift als reactie op compressie, wat zorgt voor een ongeëvenaarde demping. Het slimme systeem loopt van hiel tot teen en zit direct bovenop de rubberen buitenzool. Zo houd je contact met de grond en verloopt elke stap soepel en licht. Ondertussen zorgt het zachte schuim onder de voet voor maximaal comfort, zodat niets je prestaties in de weg staat.
De Nike Air Max Dn8 damessneakers zijn er in verschillende kleuren. Zo is er zeker een paar dat bij jouw persoonlijke stijl past. Van opvallende colour-blocking tot contrasterende patronen; we hebben iets voor zo’n beetje elke trainingsgarderobe. Elke schoen krijgt een premium touch door de iconische Nike Swoosh. Het elegante ontwerp heeft een gestroomlijnde look en de lichte materialen geven je comfort zonder te verzwaren. Het bovenwerk van vederlicht mesh is een kunstwerk dat zo licht is dat je nauwelijks voelt dat je een schoen draagt. Uitsparingen aan de zijkant leggen gedeeltes van het onderliggende mesh bloot, voor extra ademend vermogen in het heetst van de strijd.
Je kunt je nog beter voelen als je kiest voor schoenen van duurzame materialen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je voor Nike Air Max Dn8 damesschoenen met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt van ten minste 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. En sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri met ten minste 25% productieafval. Je stapt dus met extra vertrouwen de deur uit, omdat je weet dat je schoenen bijdragen aan het beschermen van de toekomst van sport.