Nike Cortez sneakers: tijdloos, klassiek en comfortabel
Sinds hun debuut eind jaren zestig staan Nike Cortez sneakers symbool voor innovatie en tijdloos design. Bill Bowerman, medeoprichter van Nike, ontwierp ze om lichter en comfortabeler te zijn dan welke andere sportschoen dan ook. Vandaag de dag zorgen onze innovatieve technologieën ervoor dat deze iconische sneakers nog beter presteren dan ze toen al deden. Denk aan een comfortabele demping die je tijdens elke stap de juiste ondersteuning biedt en flexibele materialen die je geen moment tegenhouden.
Nike Cortez sneakers zijn gemaakt van eersteklas leer en hoogwaardige stoffen en zijn duurzaam genoeg voor dagelijks gebruik. Daarnaast is het opnieuw ontworpen bovenwerk met suède accenten extra stevig, waardoor de sneakers niet kromtrekken, plooien of snel slijten. Nike Cortez sneakers zijn ook ontworpen voor comfort. Zo hebben ze een duurzame EVA-tussenzool die superieure lichtgewicht demping geeft. Ook zit er een zachte vulling rondom de enkel voor een goede pasvorm die je voet ondersteunt. Doordat er meer ruimte is bij de tenen, heb je voldoende ruimte om je voeten te buigen, waardoor je kilometer na kilometer comfortabel blijft lopen. Of je nu naar het park of de sportschool gaat, deze schoenen gaan met je mee.
Klaar om op te vallen? Met veel kleuren om uit te kiezen, vind je altijd het perfecte paar Nike Cortez sneakers voor jouw look. Wat dacht je van opvallende tinten die een statement maken, of van klassieke kleuren die bij elke look passen? Daarnaast vind je op elk paar de iconische Nike Swoosh, ons teken van topkwaliteit.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren om zo de toekomst van sport te beschermen. Help ons bij het behalen van ons doel door voor Nike Cortez sneakers met het label 'Duurzame materialen' te kiezen. Het betekent dat we de sneakers hebben gemaakt met ten minste 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de vuilnisbelt belanden.