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Nike Club fleece joggingbroeken

(49)
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Joggingbroek voor heren
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Nike Sportswear Club
Joggingbroek voor heren
€ 54,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Bungeebroek van fleece voor heren
Nike Sportswear Club
Bungeebroek van fleece voor heren
€ 59,99
Nike Club
Nike Club Joggingbroek van sweatstof voor heren
Nike Club
Joggingbroek van sweatstof voor heren
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Ruimvallende kinderbroek
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Club Fleece
Ruimvallende kinderbroek
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Fleecebroek met open zoom voor heren
Nike Club
Fleecebroek met open zoom voor heren
€ 54,99
Nike Club
Nike Club Herenbroek van sweatstof met open zoom
Nike Club
Herenbroek van sweatstof met open zoom
€ 54,99
Engeland Club
Engeland Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Engeland Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kids
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Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 39,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecebroek voor meisjes
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Fleecebroek voor meisjes
€ 59,99
FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
FC Barcelona Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Paris Saint-Germain Club
Paris Saint-Germain Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Ruimvallende kinderbroek met open zoom
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Ruimvallende kinderbroek met open zoom
€ 39,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herenbroek van sweatstof met open zoom
Net binnen
Nike Club Rules
Herenbroek van sweatstof met open zoom
€ 99,99
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Voetbaljoggingbroek voor kids
Net binnen
Kylian Mbappé Club Fleece
Voetbaljoggingbroek voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Losse broek voor jongens
Net binnen
Nike Sportswear
Losse broek voor jongens
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Losse broek voor jongens
Nike Sportswear
Losse broek voor jongens
€ 49,99
Paris Saint-Germain Thuis City Side
Paris Saint-Germain Thuis City Side Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain Thuis City Side
Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
€ 49,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herenbroek van fleece met open zoom
Nike Sportswear
Herenbroek van fleece met open zoom
€ 59,99
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
Boston Celtics Courtside
Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
€ 79,99
Nike Club
Nike Club Herenbroek van geborstelde fleece met boorden
Nike Club
Herenbroek van geborstelde fleece met boorden
€ 54,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Broek van sweatstof met open zoom voor kids
Nike Sportswear Club
Broek van sweatstof met open zoom voor kids
€ 44,99
FFF Club
FFF Club Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
FFF Club
Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
€ 59,99
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Fleece joggingbroek voor heren
Tottenham Hotspur City Side
Fleece joggingbroek voor heren
€ 74,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kleuterbroek met rits over de hele lengte
Nike Sportswear Club Fleece
Kleuterbroek met rits over de hele lengte
€ 27,99
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Joggingbroek van sweatstof voor kids
Nike Club Fleece
Joggingbroek van sweatstof voor kids
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Cargobroek van fleece voor heren
Nike Club
Cargobroek van fleece voor heren
€ 59,99
Nigeria Club
Nigeria Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Nigeria Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Chelsea F.C. Club
Chelsea F.C. Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Chelsea F.C. Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Inter Milan City Side
Inter Milan City Side Fleece joggingbroek voor heren
Inter Milan City Side
Fleece joggingbroek voor heren
€ 74,99
Nederland Club Fleece
Nederland Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Nederland Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Tottenham Hotspur Club Fleece
Tottenham Hotspur Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Tottenham Hotspur Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
€ 79,99
Kroatië 2026 fleece joggingbroek
Kroatië 2026 fleece joggingbroek Nike Club joggingbroek voor heren
Kroatië 2026 fleece joggingbroek
Nike Club joggingbroek voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargobroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Club Fleece
Cargobroek voor kids
€ 54,99
Paris Saint-Germain Club Fleece
Paris Saint-Germain Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Paris Saint-Germain Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized herenbroek van sweatstof
Nike Sportswear Club
Oversized herenbroek van sweatstof
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargobroek voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Cargobroek voor kids
€ 49,99
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
€ 79,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
€ 59,99
FFF Club
FFF Club Nike voetbaljoggingbroek voor kids
FFF Club
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Fleece joggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain City Side
Fleece joggingbroek voor heren
€ 74,99
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleecejoggingbroek voor kids
Nike Sportswear Air Max
Fleecejoggingbroek voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor peuters
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor peuters
€ 27,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
€ 44,99
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
Tottenham Hotspur City Side
Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
€ 49,99
Engeland Club Fleece
Engeland Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Engeland Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Inter Milan Club
Inter Milan Club Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Inter Milan Club
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Inter Milan City Side
Inter Milan City Side Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
Inter Milan City Side
Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
€ 49,99
Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Joggingbroek van sweatstof voor kids
Nike Club Fleece
Joggingbroek van sweatstof voor kids
€ 39,99
Nike Club
Nike Club Cargobroek van fleece voor heren
Nike Club
Cargobroek van fleece voor heren
€ 59,99
Nigeria Club
Nigeria Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Nigeria Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Chelsea F.C. Club
Chelsea F.C. Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren
Chelsea F.C. Club
Nike voetbaljoggingbroek voor heren
€ 59,99
Inter Milan City Side
Inter Milan City Side Fleece joggingbroek voor heren
Inter Milan City Side
Fleece joggingbroek voor heren
€ 74,99
Nederland Club Fleece
Nederland Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Nederland Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Tottenham Hotspur Club Fleece
Tottenham Hotspur Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Tottenham Hotspur Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
Los Angeles Lakers Courtside
Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
€ 79,99
Kroatië 2026 fleece joggingbroek
Kroatië 2026 fleece joggingbroek Nike Club joggingbroek voor heren
Kroatië 2026 fleece joggingbroek
Nike Club joggingbroek voor heren
€ 64,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargobroek voor kids
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Club Fleece
Cargobroek voor kids
€ 54,99
Paris Saint-Germain Club Fleece
Paris Saint-Germain Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Paris Saint-Germain Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversized herenbroek van sweatstof
Nike Sportswear Club
Oversized herenbroek van sweatstof
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Cargobroek voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Cargobroek voor kids
€ 49,99
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece joggingbroek voor heren
€ 79,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek van sweatstof voor heren
€ 59,99
FFF Club
FFF Club Nike voetbaljoggingbroek voor kids
FFF Club
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Paris Saint-Germain City Side
Paris Saint-Germain City Side Fleece joggingbroek voor heren
Paris Saint-Germain City Side
Fleece joggingbroek voor heren
€ 74,99
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Fleecejoggingbroek voor kids
Nike Sportswear Air Max
Fleecejoggingbroek voor kids
€ 54,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor peuters
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor peuters
€ 27,99
Atlético Madrid Club
Atlético Madrid Club Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
Atlético Madrid Club
Nike voetbaljoggingbroek voor jongens
€ 44,99
Tottenham Hotspur City Side
Tottenham Hotspur City Side Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
Tottenham Hotspur City Side
Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
€ 49,99
Engeland Club Fleece
Engeland Club Fleece Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Engeland Club Fleece
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Inter Milan Club
Inter Milan Club Nike voetbaljoggingbroek voor kids
Inter Milan Club
Nike voetbaljoggingbroek voor kids
€ 44,99
Inter Milan City Side
Inter Milan City Side Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
Inter Milan City Side
Nike fleece voetbaljoggingbroek voor heren
€ 49,99

Nike Club fleece broeken: zacht en gestroomlijnd

Wanneer je kiest voor Nike Club fleece joggingbroeken, ga je voor premium kleding die comfort combineert met een klassiek ontwerp. Ontdek halfzware geborstelde broeken die superzacht zijn aan de binnenkant en glad aan de buitenkant. Ze behouden hun gestructureerde vorm terwijl jij comfortabel blijft. Liever een andere textuur? Neem dan een model in French Terry. Met ongeborstelde lussen aan de binnenkant is dit materiaal enorm ademend, zodat je de hele dag door comfortabel blijft.


Bij Nike weten we hoe belangrijk de juiste pasvorm is. Daarom maken we onze Nike Club fleece joggers in standaard pasvormen die los vallen bij het zitvlak en de bovenbenen. Zo kun jij je vrijuit bewegen. Modellen die taps toelopen naar de enkels geven je een strakker silhouet: perfect voor je warming-up en cooling-down.


Met Nike Club fleece broeken met elastische taillebanden en externe trekkoorden kun je de pasvorm zelf aanpassen. Wil je je telefoon bij je houden tijdens de training? Kies dan voor een joggingbroek met handige zakken met drukknopen: je hebt je handen vrij en je spullen dicht bij je. We hebben ook broeken in cargostijl met extra ruime klepzakken op de broekspijpen. Kies uit gestroomlijnde ontwerpen met nette geribde boorden die de tocht tegenhouden, zodat jij lekker warm blijft.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike Club fleece joggingbroeken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.