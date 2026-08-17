Nike Club fleece broeken: zacht en gestroomlijnd
Wanneer je kiest voor Nike Club fleece joggingbroeken, ga je voor premium kleding die comfort combineert met een klassiek ontwerp. Ontdek halfzware geborstelde broeken die superzacht zijn aan de binnenkant en glad aan de buitenkant. Ze behouden hun gestructureerde vorm terwijl jij comfortabel blijft. Liever een andere textuur? Neem dan een model in French Terry. Met ongeborstelde lussen aan de binnenkant is dit materiaal enorm ademend, zodat je de hele dag door comfortabel blijft.
Bij Nike weten we hoe belangrijk de juiste pasvorm is. Daarom maken we onze Nike Club fleece joggers in standaard pasvormen die los vallen bij het zitvlak en de bovenbenen. Zo kun jij je vrijuit bewegen. Modellen die taps toelopen naar de enkels geven je een strakker silhouet: perfect voor je warming-up en cooling-down.
Met Nike Club fleece broeken met elastische taillebanden en externe trekkoorden kun je de pasvorm zelf aanpassen. Wil je je telefoon bij je houden tijdens de training? Kies dan voor een joggingbroek met handige zakken met drukknopen: je hebt je handen vrij en je spullen dicht bij je. We hebben ook broeken in cargostijl met extra ruime klepzakken op de broekspijpen. Kies uit gestroomlijnde ontwerpen met nette geribde boorden die de tocht tegenhouden, zodat jij lekker warm blijft.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike Club fleece joggingbroeken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.