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Turkije 2026 Academy Pro trainingstop Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids - Sport Red/Zwart/Wit

Turkije 2026 Academy Pro trainingstop

Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids

€ 49,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en ventilatie. Dankzij het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits blijf je gefocust terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.


  • Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
  • Stijl: IR0472-614

Turkije 2026 Academy Pro trainingstop

€ 49,99

Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en ventilatie. Dankzij het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits blijf je gefocust terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.

Voordelen

De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
  • Stijl: IR0472-614

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,50 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Turkije 2026 Academy Pro trainingstop Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids

    Turkije 2026 Academy Pro trainingstop

    € 49,99

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