Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Nike Dri-FIT voetbaltrainingstop voor kids
Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en ventilatie. Dankzij het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits blijf je gefocust terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.
- Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
- Stijl: IR0472-614
Turkije 2026 Academy Pro trainingstop
Deze lichte trainingstop is gemaakt voor voetbaltraining en heeft mesh vlakken aan de zijkant voor extra luchtcirculatie en ventilatie. Dankzij het zweetafvoerende Dri-FIT materiaal, de aansluitende pasvorm en het design met korte rits blijf je gefocust terwijl je het tempo opvoert gedurende elke oefening en wedstrijd.
Voordelen
De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- 100% polyester
- Weergegeven kleur: Sport Red/Zwart/Wit
- Stijl: IR0472-614
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,50 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Turkije 2026 Academy Pro trainingstop