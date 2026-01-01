Turkije 2026 Academy Pro broek
Nike Dri-FIT voetbalbroek voor kids
Deze soepele knit broek is gemaakt voor voetbaltrainingen en voert zweet af zodat je gefocust blijft op het veld. De aansluitende pasvorm en de zakken en boorden met rits zorgen ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke drill en oefenwedstrijd.
- Weergegeven kleur: Zwart/Sport Red/Wit
- Stijl: IR0470-010
Turkije 2026 Academy Pro broek
Deze soepele knit broek is gemaakt voor voetbaltrainingen en voert zweet af zodat je gefocust blijft op het veld. De aansluitende pasvorm en de zakken en boorden met rits zorgen ervoor dat je gefocust blijft terwijl je het tempo opvoert gedurende elke drill en oefenwedstrijd.
Pluspunten
De Dri-FIT-technologie van Nike voert zweet af van de huid en zorgt voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Productgegevens
- 100% polyester
- Weergegeven kleur: Zwart/Sport Red/Wit
- Stijl: IR0470-010
Maat en pasvorm
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Turkije 2026 Academy Pro broek