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Nike trainingsmat (5 mm) - Zwart/Zwart/Wit

Nike

Trainingsmat (5 mm)

€ 64,99
ÉÉN MAAT

Deze ultralichte trainingsmat heeft een stevige toplaag en een ondersteunende foambasis voor langdurig comfort, waar je ook traint.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IQ6085-091

Nike

€ 64,99

Deze ultralichte trainingsmat heeft een stevige toplaag en een ondersteunende foambasis voor langdurig comfort, waar je ook traint.

Productgegevens

  • 80% polyvinylbutyral/20% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IQ6085-091

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike trainingsmat (5 mm)

    Nike

    € 64,99

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