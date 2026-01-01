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Nike
Trainingsmat (5 mm)
€ 64,99
Deze ultralichte trainingsmat heeft een stevige toplaag en een ondersteunende foambasis voor langdurig comfort, waar je ook traint.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IQ6085-091
Nike
€ 64,99
Deze ultralichte trainingsmat heeft een stevige toplaag en een ondersteunende foambasis voor langdurig comfort, waar je ook traint.
Productgegevens
- 80% polyvinylbutyral/20% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IQ6085-091
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike
€ 64,99