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Nike Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames - Zwart/Wit

Nike

Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames

€ 74,99
Zwart/Wit
Pink Smoke/Wit
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Wil je buiten wat foto's maken? Deze zachte hoodie is extra warm dankzij de Nike Therma-FIT technologie; perfect voor een lange basketbalsessie in de buitenlucht wanneer de temperaturen dalen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IO8305-010

Nike

€ 74,99

Wil je buiten wat foto's maken? Deze zachte hoodie is extra warm dankzij de Nike Therma-FIT technologie; perfect voor een lange basketbalsessie in de buitenlucht wanneer de temperaturen dalen.

Pluspunten

De Nike Therma-FIT technologie maakt gebruik van je natuurlijke lichaamswarmte om je lekker warm te houden als het koud is.

Productgegevens

  • Buidelzak
  • Geribde openingen
  • Geborduurd Swoosh logo
  • Body: 52% polyester/48% katoen. Rib: 96% katoen/4% elastaan. Capuchonvoering: 100% polyester.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: IO8305-010

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,79 m lang
    • Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames

    Nike

    € 74,99

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