Nike
Therma-FIT Performance basketbalhoodie voor dames
Wil je buiten wat foto's maken? Deze zachte hoodie is extra warm dankzij de Nike Therma-FIT technologie; perfect voor een lange basketbalsessie in de buitenlucht wanneer de temperaturen dalen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IO8305-010
Nike
Wil je buiten wat foto's maken? Deze zachte hoodie is extra warm dankzij de Nike Therma-FIT technologie; perfect voor een lange basketbalsessie in de buitenlucht wanneer de temperaturen dalen.
Pluspunten
De Nike Therma-FIT technologie maakt gebruik van je natuurlijke lichaamswarmte om je lekker warm te houden als het koud is.
Productgegevens
- Buidelzak
- Geribde openingen
- Geborduurd Swoosh logo
- Body: 52% polyester/48% katoen. Rib: 96% katoen/4% elastaan. Capuchonvoering: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: IO8305-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,79 m lang
- Oversized pasvorm: ruimvallend en baggy
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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