Nike Swim Shoreline Texture badpak met ronde hals

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Kies voor de getextureerde knit die harder werkt met dit elegante zwempak met ronde hals, gemaakt van een zachte, sneldrogende, geplooide stof die extra dimensie toevoegt aan de look. Dit pak is volledig gevoerd met medium bedekking en ondersteuning en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.
Nike Swim
Kies voor de getextureerde knit die harder werkt met dit elegante zwempak met ronde hals, gemaakt van een zachte, sneldrogende, geplooide stof die extra dimensie toevoegt aan de look. Dit pak is volledig gevoerd met medium bedekking en ondersteuning en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4 sterren
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim