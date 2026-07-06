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Nike Swim Shoreline Texture badpak met ronde hals - Green Abyss/Nightshade

Gerecyclede materialen

Nike Swim

Shoreline Texture badpak met ronde hals

€ 64,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Kies voor de getextureerde knit die harder werkt met dit elegante zwempak met ronde hals, gemaakt van een zachte, sneldrogende, geplooide stof die extra dimensie toevoegt aan de look. Dit pak is volledig gevoerd met medium bedekking en ondersteuning en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.


  • Weergegeven kleur: Green Abyss/Nightshade
  • Stijl: IQ8319-399

Nike Swim

€ 64,99

Kies voor de getextureerde knit die harder werkt met dit elegante zwempak met ronde hals, gemaakt van een zachte, sneldrogende, geplooide stof die extra dimensie toevoegt aan de look. Dit pak is volledig gevoerd met medium bedekking en ondersteuning en biedt de perfecte balans tussen comfort en stijl.

Voordelen

  • Medium ondersteuning geeft je een knus gevoel en ondersteunt je de hele dag door tijdens wateractiviteiten.
  • Geïntegreerde bh biedt comfort, ondersteuning en een bescheiden look.
  • Volledig gevoerd voor ondersteuning en bescheidenheid.

Productgegevens

  • Uitneembare bh-cups
  • Medium bedekking van de billen
  • Midden gesneden pijp valt op het midden van de heup
  • Geborduurde Swoosh
  • Body: 90% nylon 10% elastaan; Voering: 100% gerecycled polyester
  • APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
  • Weergegeven kleur: Green Abyss/Nightshade
  • Stijl: IQ8319-399

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,78 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

4 sterren

  • AnnaP382237838

    Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.

Nike Swim Shoreline Texture badpak met ronde hals

Nike Swim

€ 64,99

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