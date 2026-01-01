Nike Swim
Midkiniset met spiderback voor meisjes
Bloei hardop in deze midkini met spinnenrug. Deze volledig gevoerde zwemset heeft een chique midkinitop en een volledig bedekkende broek en is bestemd voor zonnige dagen en dagen aan het zwembad.
- Weergegeven kleur: Blue Crystal/Wit
- Stijl: IQ7789-453
Nike Swim
Bloei hardop in deze midkini met spinnenrug. Deze volledig gevoerde zwemset heeft een chique midkinitop en een volledig bedekkende broek en is bestemd voor zonnige dagen en dagen aan het zwembad.
Voordelen
Volledig gevoerd voor een betere pasvorm, comfort en een stevig gevoel.
Productgegevens
- Geborduurde Swoosh
- Volledige bedekking
- Body: 82% polyester 18% elastaan; bandjes: 80% nylon 20% elastaan (chloorbestendig); voering: 100% polyester
- APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
- Weergegeven kleur: Blue Crystal/Wit
- Stijl: IQ7789-453
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,54 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Swim