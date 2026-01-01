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Nike Swim midkiniset met spiderback voor meisjes - Blue Crystal/Wit

Nike Swim

Midkiniset met spiderback voor meisjes

€ 47,99

Bloei hardop in deze midkini met spinnenrug. Deze volledig gevoerde zwemset heeft een chique midkinitop en een volledig bedekkende broek en is bestemd voor zonnige dagen en dagen aan het zwembad.


  • Weergegeven kleur: Blue Crystal/Wit
  • Stijl: IQ7789-453

Nike Swim

€ 47,99

Bloei hardop in deze midkini met spinnenrug. Deze volledig gevoerde zwemset heeft een chique midkinitop en een volledig bedekkende broek en is bestemd voor zonnige dagen en dagen aan het zwembad.

Voordelen

Volledig gevoerd voor een betere pasvorm, comfort en een stevig gevoel.

Productgegevens

  • Geborduurde Swoosh
  • Volledige bedekking
  • Body: 82% polyester 18% elastaan; bandjes: 80% nylon 20% elastaan (chloorbestendig); voering: 100% polyester
  • APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
  • Weergegeven kleur: Blue Crystal/Wit
  • Stijl: IQ7789-453

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,54 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Swim midkiniset met spiderback voor meisjes

    Nike Swim

    € 47,99

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