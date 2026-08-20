Nike Swim HydraStrong Fly
Badpak met racerback
Kies voor het badpak met racerback dat niet bezuinigt op prestaties. De klassiek gesneden pijpen en volledige bedekking bieden maximaal comfort en smalle bandjes bieden medium ondersteuning. Het volledig gevoerd Nike HydraStrong materiaal zorgt voor langdurige stevigheid, zodat je je kunt concentreren op het bereiken van je persoonlijke record.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
- Stijl: IU3119-015
Nike Swim HydraStrong Fly
Kies voor het badpak met racerback dat niet bezuinigt op prestaties. De klassiek gesneden pijpen en volledige bedekking bieden maximaal comfort en smalle bandjes bieden medium ondersteuning. Het volledig gevoerd Nike HydraStrong materiaal zorgt voor langdurige stevigheid, zodat je je kunt concentreren op het bereiken van je persoonlijke record.
Voordelen
- Nike HydraStrong materiaal zorgt voor langdurige stevigheid, elke keer dat je in het water bent.
- Volledig gevoerd voor een betere pasvorm, comfort en een stevig gevoel.
- Smalle bandjes bieden comfort en gemiddelde ondersteuning.
- De klassiek gesneden pijpen vallen net boven de heupen en bieden een balans tussen functie en comfort.
- Platte naden schuren niet.
Productgegevens
- Volledige bedekking
- Geborduurde Swoosh
- Body: 51% gerecycled polyester 49% (PBT) polyester (chloorbestendig); Voering: 100% gerecycled polyester
- APARTE HANDWAS IN KOUD WATER. NA ELK GEBRUIK. CHLOORVRIJ BLEEKMIDDEL. AAN DE WASLIJN DROGEN. NIET STRIJKEN. NIET STOMEN. NIET NAT BEWAREN.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit/Wit
- Stijl: IU3119-015
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,75 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Swim HydraStrong Fly