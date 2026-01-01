Nike Sportswear Club
Broek van sweatstof met open zoom voor kids
Onze Club Fleece-favorieten hebben een rechte pasvorm voor een klassiek design en zijn klassiekers die je steeds weer kunt dragen. Deze broek van lichte fleece is glad aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant en biedt een gemakkelijke manier om de dagen wat warmer te laten aanvoelen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Sanddrift
- Stijl: IV5264-010
- Land/regio van herkomst: Vietnam
Nike Sportswear Club
Onze Club Fleece-favorieten hebben een rechte pasvorm voor een klassiek design en zijn klassiekers die je steeds weer kunt dragen. Deze broek van lichte fleece is glad aan de buitenkant en zacht geborsteld aan de binnenkant en biedt een gemakkelijke manier om de dagen wat warmer te laten aanvoelen.
Pluspunten
- De halfzware sweatstof is van nature ventilerend en heeft zachte lusjes aan de binnenkant.
- Het design met open zoom valt perfect over je favoriete paar sneakers.
- In de drie zakken zitten je dagelijkse benodigdheden veilig en binnen handbereik.
Productgegevens
- Body: 80% katoen/20% polyester. Zakken: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Sanddrift
- Stijl: IV5264-010
- Land/regio van herkomst: Vietnam
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,52 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,30 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Sportswear Club.
Nike Sportswear Club