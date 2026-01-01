Nike set met T-shirt van jersey en shorts van sweatstof voor baby's

Nike
Set met jersey T-shirt en short van sweatstof voor baby's
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Kleed je kind moeiteloos in deze set, die twee garderobe-essentials bevat voor een gecoördineerde look die bij de Nikes van je kleintje past. Het T-shirt heeft een knus, oversized design met een halslijn zonder labels voor een zorgeloos gevoel en verlaagde schouders die de pasvorm ontspannen. De bijpassende shorts van sweatstof hebben een klassiek design met bewegingsvrijheid en een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm. En het beste van alles? Beide items kunnen worden gecombineerd met kledingstukken die je kind al heeft.
- Weergegeven kleur: Mica Green
- Stijl: IW7975-330
Nike
Kleed je kind moeiteloos in deze set, die twee garderobe-essentials bevat voor een gecoördineerde look die bij de Nikes van je kleintje past. Het T-shirt heeft een knus, oversized design met een halslijn zonder labels voor een zorgeloos gevoel en verlaagde schouders die de pasvorm ontspannen. De bijpassende shorts van sweatstof hebben een klassiek design met bewegingsvrijheid en een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm. En het beste van alles? Beide items kunnen worden gecombineerd met kledingstukken die je kind al heeft.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Mica Green
- Stijl: IW7975-330
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
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Nike