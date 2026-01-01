Nike set met T-shirt van jersey en shorts van sweatstof voor baby's

Kleed je kind moeiteloos in deze set, die twee garderobe-essentials bevat voor een gecoördineerde look die bij de Nikes van je kleintje past. Het T-shirt heeft een knus, oversized design met een halslijn zonder labels voor een zorgeloos gevoel en verlaagde schouders die de pasvorm ontspannen. De bijpassende shorts van sweatstof hebben een klassiek design met bewegingsvrijheid en een elastische tailleband voor een comfortabele pasvorm. En het beste van alles? Beide items kunnen worden gecombineerd met kledingstukken die je kind al heeft.

Weergegeven kleur: Mica Green

Stijl: IW7975-330