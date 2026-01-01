Nike Refuel
Bidon met afsluitbaar deksel (946 ml)
Houd je hydratatie onder controle. Het knijpbare ontwerp van deze fles zorgt voor een snelle waterstroom om gemakkelijker te drinken. Het flip-topdeksel klikt eenvoudig vast en heeft een lekvrije klep om morsen te voorkomen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IR8566-069
Nike Refuel
Houd je hydratatie onder controle. Het knijpbare ontwerp van deze fles zorgt voor een snelle waterstroom om gemakkelijker te drinken. Het flip-topdeksel klikt eenvoudig vast en heeft een lekvrije klep om morsen te voorkomen.
Productgegevens
- 63,23% polyethyleen met lage dichtheid/18,71% polypropyleen/9,94% thermoplastisch elastomeer/6,05% acrylonitril-butadieen-styreen/1,21% siliconen/0,86% roestvrij staal
- Opvouwbaar handvat
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IR8566-069
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Refuel