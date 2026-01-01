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Nike Refuel bidon met afsluitbaar deksel (946 ml) - Zwart/Zwart/Zwart/Wit

Nike Refuel

Bidon met afsluitbaar deksel (946 ml)

€ 24,99
ÉÉN MAAT

Houd je hydratatie onder controle. Het knijpbare ontwerp van deze fles zorgt voor een snelle waterstroom om gemakkelijker te drinken. Het flip-topdeksel klikt eenvoudig vast en heeft een lekvrije klep om morsen te voorkomen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IR8566-069

Nike Refuel

€ 24,99

Houd je hydratatie onder controle. Het knijpbare ontwerp van deze fles zorgt voor een snelle waterstroom om gemakkelijker te drinken. Het flip-topdeksel klikt eenvoudig vast en heeft een lekvrije klep om morsen te voorkomen.

Productgegevens

  • 63,23% polyethyleen met lage dichtheid/18,71% polypropyleen/9,94% thermoplastisch elastomeer/6,05% acrylonitril-butadieen-styreen/1,21% siliconen/0,86% roestvrij staal
  • Opvouwbaar handvat
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IR8566-069

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Refuel bidon met afsluitbaar deksel (946 ml)

    Nike Refuel

    € 24,99

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