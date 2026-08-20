Nike x LEGO® Collection broek voor kids

Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Kinderbroek
Deze comfortabele, geweven broek is een veelzijdig kledingstuk waar je omheen kunt bouwen en heeft opvallende LEGO® details. Het lichte, waterafstotende materiaal houdt wind en regen buiten, zodat je je dagen kunt vullen met avontuur en klaar bent voor alle weersomstandigheden.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: IO3112-010
Nike x LEGO® Collectie
Deze comfortabele, geweven broek is een veelzijdig kledingstuk waar je omheen kunt bouwen en heeft opvallende LEGO® details. Het lichte, waterafstotende materiaal houdt wind en regen buiten, zodat je je dagen kunt vullen met avontuur en klaar bent voor alle weersomstandigheden.
Nike Football x LEGO Collection
Speel wild met Nike en de LEGO Group. De chromen accenten laten de look stralen.
Snel opbergen
De steekzakken bieden snelle opbergruimte voor dagelijkse essentials
Productgegevens
- Body: 100% nylon. Voering bovenste deel: 100% polyester. Voering onderkant: 100% nylon.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: IO3112-010
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Nike x LEGO® Collectie