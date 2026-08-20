Nike x LEGO® Collection Aero-FIT voetbalshirt voor kids

Gerecyclede materialen
Nike x LEGO® Collectie
Aero-FIT voetbalshirt voor kids
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Speur het veld af op zoek naar openingen en grijp elke kans in deze uitstekend ventilerende Aero-FIT jersey. De woeste jaguar op de borst is gemaakt van LEGO® blokjes om te laten zien dat jij je eigen spel speelt. De schitterende kleuren en holografische accenten houden de verdediging op scherp terwijl jij over het veld sprint.
- Weergegeven kleur: Hyper Pink/Rush Red/Zwart
- Stijl: IO3125-645
Nike x LEGO® Collectie
Speur het veld af op zoek naar openingen en grijp elke kans in deze uitstekend ventilerende Aero-FIT jersey. De woeste jaguar op de borst is gemaakt van LEGO® blokjes om te laten zien dat jij je eigen spel speelt. De schitterende kleuren en holografische accenten houden de verdediging op scherp terwijl jij over het veld sprint.
Nike Football x LEGO Collection
Speel er op los met een complete reeks stoere prints die zijn gemaakt van LEGO blokjes.
Kalm, cool en zelfverzekerd
Nike Aero-FIT technologie is gemaakt voor maximale ventilatie. Het laat lucht direct langs je huid stromen, zodat je koel blijft als de temperaturen oplopen. De zweetafvoerende technologie houdt je fris en comfortabel.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Hyper Pink/Rush Red/Zwart
- Stijl: IO3125-645
Maat en pasvorm
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,42 m lang
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,50 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike x LEGO® Collectie