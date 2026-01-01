Nike
Juxta-Girl tweedelige set met strepen en strik voor baby's (12-24 maanden)
Sport en schattigheid komen samen in deze tweedelige set. De top met ronde hals is gemaakt van zacht knit materiaal, heeft een getextureerde logographic en verlaagde schouders voor een ruime pasvorm. De bijpassende legging is gemaakt van zachte, elastische jersey met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om kinderen koel en droog te houden tijdens het spelen.
- Weergegeven kleur: Moon Particle
- Stijl: JA3230-267
Nike
Sport en schattigheid komen samen in deze tweedelige set. De top met ronde hals is gemaakt van zacht knit materiaal, heeft een getextureerde logographic en verlaagde schouders voor een ruime pasvorm. De bijpassende legging is gemaakt van zachte, elastische jersey met vochtafvoerende Dri-FIT technologie om kinderen koel en droog te houden tijdens het spelen.
Productgegevens
- Top: 50% polyester/44% rayon/6% elastaan. Legging: 88% polyester/12% elastaan
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Moon Particle
- Stijl: JA3230-267
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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