Nike
Juxta-Girl tweedelige set met broek met wijde pijpen voor peuters
Deze tweedelige set is een mix van een moderne pasvorm met een retro stijl. Beide kledingstukken zijn gemaakt van zachte fleece en hebben omgekeerde plooien voor extra bewegingsvrijheid. De comfortabele hoodie heeft verlaagde schouders voor een ruime pasvorm. De bijpassende broek met wijde pijpen heeft een elastische tailleband voor de hele dag comfort.
- Weergegeven kleur: Moon Particle
- Stijl: IZ7261-211
Nike
Deze tweedelige set is een mix van een moderne pasvorm met een retro stijl. Beide kledingstukken zijn gemaakt van zachte fleece en hebben omgekeerde plooien voor extra bewegingsvrijheid. De comfortabele hoodie heeft verlaagde schouders voor een ruime pasvorm. De bijpassende broek met wijde pijpen heeft een elastische tailleband voor de hele dag comfort.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Moon Particle
- Stijl: IZ7261-211
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat 3T en is 0,99 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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