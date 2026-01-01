Nike Jr. Phantom 6 High Academy voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

€ 74,99

De wereld kent je naam niet… nog niet. Zorg ervoor dat ze hem nooit meer vergeten met de Phantom 6 Academy. Het verfijnt je precisie met de NikeSkin touchzone, precies geplaatst waar je die nodig hebt voor krachtige schoten. De textuur brengt je voet dichter bij de bal, zodat je scoringskansen beter kunt benutten.

Gevoel voor zuivere schoten

Een groter raakvlak met speciale mesh brengt je voet dichter bij de bal. Dit betekent dat je betere controle hebt tijdens het dribbelen en passen, in zowel natte als droge omstandigheden.

Grip voor snelle acties

Het Cyclone 360 cirkelvormige profiel is strategisch onder de voorvoet geplaatst en helpt je om snel te stoppen en te draaien.

Natuurlijke pasvorm

Het schoenframe zorgt voor een natuurlijkere pasvorm, vooral bij de neus. Het vormt zich naar je voet en brengt je dichter bij de bal voor nog betere balbeheersing. De Dynamic Fit kraag omwikkelt je enkel met zacht, elastisch materiaal voor een stevig gevoel.