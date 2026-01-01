Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Voetbalschoenen voor kids (meerdere ondergronden)
De wereld kent je naam niet… nog niet. Zorg ervoor dat ze hem nooit meer vergeten met de Phantom 6 Academy. Het verfijnt je precisie met de NikeSkin touchzone, precies geplaatst waar je die nodig hebt voor krachtige schoten. De textuur brengt je voet dichter bij de bal, zodat je scoringskansen beter kunt benutten.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Zwart
- Stijl: IH1789-901
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
De wereld kent je naam niet… nog niet. Zorg ervoor dat ze hem nooit meer vergeten met de Phantom 6 Academy. Het verfijnt je precisie met de NikeSkin touchzone, precies geplaatst waar je die nodig hebt voor krachtige schoten. De textuur brengt je voet dichter bij de bal, zodat je scoringskansen beter kunt benutten.
Gevoel voor zuivere schoten
Een groter raakvlak met speciale mesh brengt je voet dichter bij de bal. Dit betekent dat je betere controle hebt tijdens het dribbelen en passen, in zowel natte als droge omstandigheden.
Grip voor snelle acties
Het Cyclone 360 cirkelvormige profiel is strategisch onder de voorvoet geplaatst en helpt je om snel te stoppen en te draaien.
Natuurlijke pasvorm
Het schoenframe zorgt voor een natuurlijkere pasvorm, vooral bij de neus. Het vormt zich naar je voet en brengt je dichter bij de bal voor nog betere balbeheersing. De Dynamic Fit kraag omwikkelt je enkel met zacht, elastisch materiaal voor een stevig gevoel.
Productgegevens
- Voor gebruik op natuurlijke en synthetische ondergronden
- Inlegzool met demping
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Zwart
- Stijl: IH1789-901
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Jr. Phantom 6 High Academy