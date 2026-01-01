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Jordan Element sporttas (48,5 liter) - Zwart/Gym Red

Jordan

Element Sporttas (48,5 liter)

€ 49,99
ÉÉN MAAT

Of je nu traint, werkt of op reis gaat, met deze sporttas ben je in je element. Plaats kleine waardevolle spullen zoals sieraden, je telefoon of paspoort in een van de verborgen fluwelen zakken aan de voorkant. De handvatten en afneembare band zorgen voor veelzijdige draagopties.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Gym Red
  • Stijl: IU9040-010

Jordan

€ 49,99

Of je nu traint, werkt of op reis gaat, met deze sporttas ben je in je element. Plaats kleine waardevolle spullen zoals sieraden, je telefoon of paspoort in een van de verborgen fluwelen zakken aan de voorkant. De handvatten en afneembare band zorgen voor veelzijdige draagopties.

Productgegevens

  • 26 x 55 x 33 cm (hxlxd). Bandlengte: 130 cm (langst) en 81 cm (kortst)
  • 100% polyester
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Gym Red
  • Stijl: IU9040-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Jordan Element sporttas (48,5 liter)

    Jordan

    € 49,99

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