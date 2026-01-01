Jordan
Element Sporttas (48,5 liter)
Of je nu traint, werkt of op reis gaat, met deze sporttas ben je in je element. Plaats kleine waardevolle spullen zoals sieraden, je telefoon of paspoort in een van de verborgen fluwelen zakken aan de voorkant. De handvatten en afneembare band zorgen voor veelzijdige draagopties.
- Weergegeven kleur: Zwart/Gym Red
- Stijl: IU9040-010
Jordan
Of je nu traint, werkt of op reis gaat, met deze sporttas ben je in je element. Plaats kleine waardevolle spullen zoals sieraden, je telefoon of paspoort in een van de verborgen fluwelen zakken aan de voorkant. De handvatten en afneembare band zorgen voor veelzijdige draagopties.
Productgegevens
- 26 x 55 x 33 cm (hxlxd). Bandlengte: 130 cm (langst) en 81 cm (kortst)
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Gym Red
- Stijl: IU9040-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Jordan