Jordan
Element Sporttas (48,5 liter)
Of je nu traint, werkt of 's nachts op pad gaat, met deze sporttas ben je in je element. Het ruime hoofdvak heeft een laptopvak, zet je fles in de flessenhouder aan de rechterkant en stop een extra paar schoenen in het geventileerde schoenenvak aan de linkerkant. Plaats kleine waardevolle spullen zoals sieraden, je telefoon of paspoort in een van de verborgen fluwelen zakken aan de voorkant. De handvatten en afneembare band zorgen voor veelzijdige draagopties.
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IR8395-010
Jordan
Of je nu traint, werkt of 's nachts op pad gaat, met deze sporttas ben je in je element. Het ruime hoofdvak heeft een laptopvak, zet je fles in de flessenhouder aan de rechterkant en stop een extra paar schoenen in het geventileerde schoenenvak aan de linkerkant. Plaats kleine waardevolle spullen zoals sieraden, je telefoon of paspoort in een van de verborgen fluwelen zakken aan de voorkant. De handvatten en afneembare band zorgen voor veelzijdige draagopties.
Productgegevens
- 26 x 55 x 33 cm (hxlxd). Bandlengte: 130 cm (langst) en 81 cm (kortst)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart
- Stijl: IR8395-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Jordan