Jordan
Collectors sporttas (45 liter)
Deze sporttas is de ultieme tas voor elke sneakerhead. Hij is gemaakt van CORDURA® materiaal dat bestand is tegen slijtage, scheuren en stoten, en heeft een waterafstotende afwerking aan de voorkant om je spullen veilig en droog te houden. Het hoofdvak heeft verstelbare, verwijderbare gewatteerde verdelers om je sneakers te beschermen als je op reis bent (voor maximaal 3 paar herenschoenen maat 47) en een laptopvak aan de binnenkant. In de beschermende mesh zakken aan de zijkant kun je waterflessen opbergen. Dankzij de ritszakken aan de voorkant houd je kleine spullen netjes opgeborgen en kun je er toch makkelijk en snel bij. De handgrepen en verwijderbare band bieden veelzijdige draagopties.
- Weergegeven kleur: Khaki
- Stijl: IU5400-247
Jordan
Deze sporttas is de ultieme tas voor elke sneakerhead. Hij is gemaakt van CORDURA® materiaal dat bestand is tegen slijtage, scheuren en stoten, en heeft een waterafstotende afwerking aan de voorkant om je spullen veilig en droog te houden. Het hoofdvak heeft verstelbare, verwijderbare gewatteerde verdelers om je sneakers te beschermen als je op reis bent (voor maximaal 3 paar herenschoenen maat 47) en een laptopvak aan de binnenkant. In de beschermende mesh zakken aan de zijkant kun je waterflessen opbergen. Dankzij de ritszakken aan de voorkant houd je kleine spullen netjes opgeborgen en kun je er toch makkelijk en snel bij. De handgrepen en verwijderbare band bieden veelzijdige draagopties.
Productgegevens
- 32 x 46 x 29 cm (hxlxd). Bandlengte: 130 cm (langst)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Khaki
- Stijl: IU5400-247
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Jordan