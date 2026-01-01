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Nike Heritage crossbody-cameratas (3 liter) - Zwart/Zwart/Zwart

Gerecyclede materialen

Nike Heritage

Crossbody-cameratas (3 liter)

€ 37,99
ÉÉN MAAT

Klik, klik en opbergen. Deze Nike Heritage-cameratas biedt veilige opbergruimte voor je trouwe metgezel waar je je al die mooie momenten mee vastlegt. Het grote hoofdvak is gecombineerd met een accessoirevak voor je tech-spullen. Een zwart metallic Swoosh-logo en een verstelbare Nike jacquard riem maken het geheel af met strakke, ingetogen merkdetails.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: IM3128-010

Nike Heritage

€ 37,99

Klik, klik en opbergen. Deze Nike Heritage-cameratas biedt veilige opbergruimte voor je trouwe metgezel waar je je al die mooie momenten mee vastlegt. Het grote hoofdvak is gecombineerd met een accessoirevak voor je tech-spullen. Een zwart metallic Swoosh-logo en een verstelbare Nike jacquard riem maken het geheel af met strakke, ingetogen merkdetails.

Productgegevens

  • 23 x 15 x 8 cm (bxhxd)
  • Body: 100% polyester. Voering: 85% nylon/15% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: IM3128-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Heritage crossbody-cameratas (3 liter)

    Nike Heritage

    € 37,99

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