Gerecyclede materialen
Nike Heritage
Crossbody-cameratas (3 liter)
Klik, klik en opbergen. Deze Nike Heritage-cameratas biedt veilige opbergruimte voor je trouwe metgezel waar je je al die mooie momenten mee vastlegt. Het grote hoofdvak is gecombineerd met een accessoirevak voor je tech-spullen. Een zwart metallic Swoosh-logo en een verstelbare Nike jacquard riem maken het geheel af met strakke, ingetogen merkdetails.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: IM3128-010
Nike Heritage
Klik, klik en opbergen. Deze Nike Heritage-cameratas biedt veilige opbergruimte voor je trouwe metgezel waar je je al die mooie momenten mee vastlegt. Het grote hoofdvak is gecombineerd met een accessoirevak voor je tech-spullen. Een zwart metallic Swoosh-logo en een verstelbare Nike jacquard riem maken het geheel af met strakke, ingetogen merkdetails.
Productgegevens
- 23 x 15 x 8 cm (bxhxd)
- Body: 100% polyester. Voering: 85% nylon/15% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
- Stijl: IM3128-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Heritage