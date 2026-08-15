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Nike Everyday Elevated enkelsokken (3 paar) - Meerkleurig

Nike Everyday Elevated

Enkelsokken (3 paar)

€ 19,99
Nike Everyday Elevated enkelsokken (3 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated enkelsokken (3 paar) - Meerkleurig
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Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Court afbeeldingen passen bij de wedstrijdstijl, óók buiten het veld.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8635-902

Nike Everyday Elevated

€ 19,99

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Court afbeeldingen passen bij de wedstrijdstijl, óók buiten het veld.

Pluspunten

  • Demping bij de hak en bal van de voet heeft een zacht gevoel.
  • De ontwikkelde ondersteuning voor de voetholte en een verbeterde pasvorm omhelzen je voet voor een comfortabel gevoel dat goed blijft zitten.
  • Versterkte neus en hak zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.
  • Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Volledige mesh bovenop de voet zorgt voor extra ventilatie.
  • De maat die onder de voet is gestikt voorkomt verwarring bij het koppelen.

Productgegevens

  • 69% katoen/29% polyester/2% elastaan
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8635-902

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (7)

4.4 sterren

  • Confort

    jandroku

    Muy cómodas

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

Nike Everyday Elevated enkelsokken (3 paar)

Nike Everyday Elevated

€ 19,99

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