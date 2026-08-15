Nike Everyday Elevated enkelsokken (3 paar)

Confort
jandroku
Muy cómodas
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Court afbeeldingen passen bij de wedstrijdstijl, óók buiten het veld.
Nike Everyday Elevated
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Court afbeeldingen passen bij de wedstrijdstijl, óók buiten het veld.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
4.4 sterren
Confort
jandroku
Muy cómodas
like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Absolutely brilliant sock.
EDENj260940973
Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.
Nike Everyday Elevated