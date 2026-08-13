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Goede beoordeling
Nike Everyday Elevated crew sokken (6 paar) - Meerkleurig

Nike Everyday Elevated

Crew sokken (6 paar)

€ 29,99
Nike Everyday Elevated crew sokken (6 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated crew sokken (6 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated crew sokken (6 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated crew sokken (6 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated crew sokken (6 paar) - Meerkleurig
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Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: HQ8021-908

Nike Everyday Elevated

€ 29,99

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.

Pluspunten

  • Demping bij de hak en bal van de voet heeft een zacht gevoel.
  • De ontwikkelde ondersteuning voor de voetholte en een verbeterde pasvorm omhelzen je voet voor een comfortabel gevoel dat goed blijft zitten.
  • Versterkte neus en hak zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.
  • Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Volledige mesh bovenop de voet zorgt voor extra ventilatie.
  • De maat die onder de voet is gestikt voorkomt verwarring bij het koppelen.

Productgegevens

  • 67% katoen/30% polyester/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: HQ8021-908

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (146)

4.8 sterren

  • Nike Crew socks

    Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc

    The socks are really comfortable and thanks for your help!!!

  • High quality Nike Socks

    Schema 12

    [This review was collected as part of a promotion.] These socks are so comfortable and are very popular. Nike is. Top of line product

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

  • Such a staple!

    Buster

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and feel. Will definitely purchase again.

    Product gratis ontvangen of beoordeeld als onderdeel van een prijs of een weggeefactie, of in ruil voor korting.
    #productsprovidedbynike

Nike Everyday Elevated crew sokken (6 paar)

Nike Everyday Elevated

€ 29,99

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