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Nike Everyday Elevated crew sokken (3 paar) - Wit

Nike Everyday Elevated

Crew sokken (3 paar)

€ 19,99
Wit
Meerkleurig
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Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Basketball afbeeldingen zorgen voor een luxe afwerking.


  • Weergegeven kleur: Wit
  • Stijl: IH8631-901

Nike Everyday Elevated

€ 19,99

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Basketball afbeeldingen zorgen voor een luxe afwerking.

Pluspunten

  • Demping bij de hak en bal van de voet heeft een zacht gevoel.
  • De ontwikkelde ondersteuning voor de voetholte en een verbeterde pasvorm omhelzen je voet voor een comfortabel gevoel dat goed blijft zitten.
  • Versterkte neus en hak zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.
  • Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Volledige mesh bovenop de voet zorgt voor extra ventilatie.
  • De maat die onder de voet is gestikt voorkomt verwarring bij het koppelen.

Productgegevens

  • Nike Basketball graphic
  • 65% katoen/32% polyester/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit
  • Stijl: IH8631-901

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Guido370997321

    Ottimo prodotto veramente comodi

Nike Everyday Elevated crew sokken (3 paar)

Nike Everyday Elevated

€ 19,99

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