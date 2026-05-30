Nike Everyday Elevated crew sokken (3 paar)

Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Basketball afbeeldingen zorgen voor een luxe afwerking.
Nike Everyday Elevated
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort. Nike Basketball afbeeldingen zorgen voor een luxe afwerking.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Nike Everyday Elevated