 
afbeelding 1 van 6
Nike Everyday Elevated crew sokken (3 paar) - Meerkleurig

Nike Everyday Elevated

Crew sokken (3 paar)

€ 19,99
Meerkleurig
Meerkleurig
Meerkleurig
Zwart
Selecteer maatMaatwijzer

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IM7949-901

Nike Everyday Elevated

€ 19,99

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.

Pluspunten

  • Demping bij de hak en bal van de voet heeft een zacht gevoel.
  • De ontwikkelde ondersteuning voor de voetholte en een verbeterde pasvorm omhelzen je voet voor een comfortabel gevoel dat goed blijft zitten.
  • Versterkte neus en hak zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.
  • Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Volledige mesh bovenop de voet zorgt voor extra ventilatie.
  • De maat die onder de voet is gestikt voorkomt verwarring bij het koppelen.

Productgegevens

  • 67% katoen/30% polyester/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IM7949-901

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (5)

3.2 sterren

  • Quality at a fair price

    Denis650120353

    Can’t do wrong really quality Sox at fair price

  • RafałB465688250

    2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike

  • Good Socks

    Kathy99600056

    Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.

Nike Everyday Elevated crew sokken (3 paar)

Nike Everyday Elevated

€ 19,99

Maak de look af

Item 3 of 75