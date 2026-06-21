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Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar) - Meerkleurig

Nike Everyday Elevated

Crew sokken (2 paar)

€ 17,99
Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar) - Meerkleurig
Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar) - Meerkleurig
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Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.


  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8525-901

Nike Everyday Elevated

€ 17,99

Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.

Pluspunten

  • Demping bij de hak en bal van de voet heeft een zacht gevoel.
  • De ontwikkelde ondersteuning voor de voetholte en een verbeterde pasvorm omhelzen je voet voor een comfortabel gevoel dat goed blijft zitten.
  • Versterkte neus en hak zijn ontworpen om bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage.
  • Nike Dri-FIT technologie houdt je voeten droog en comfortabel.
  • Volledige mesh bovenop de voet zorgt voor extra ventilatie.
  • De maat die onder de voet is gestikt voorkomt verwarring bij het koppelen.

Productgegevens

  • 59% katoen/37% polyester/2% elastaan/1% nylon
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Meerkleurig
  • Stijl: IH8525-901

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

5 sterren

  • Love it but if they were dri-fit even better

    shyheime888721386

    I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit

  • Stylish

    sherazh281184310

    Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit

  • Die besten Gym-Socken

    muhammedc345411359

    Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!

Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar)

Nike Everyday Elevated

€ 17,99

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