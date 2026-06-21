Nike Everyday Elevated crew sokken (2 paar)

Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.
Nike Everyday Elevated
Upgrade je dagelijkse leven. We hebben onze kenmerkende sokken genomen en ze op alle mogelijke manieren verbeterd. Zachtere garens die hun vorm behouden, wolkachtige demping en een vernieuwde nauwsluitende pasvorm maken van elke stap puur comfort.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Stylish
sherazh281184310
Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit
Die besten Gym-Socken
muhammedc345411359
Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!
Nike Everyday Elevated