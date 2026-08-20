Gerecyclede materialen
Erling Haaland Academy
Voetbalshorts met Dri-FIT voor kids
Op het veld is Erling Haaland meedogenloos en onverschrokken. Het is dan ook geen verrassing dat hij een tenue nodig heeft dat bij zijn intensiteit past. Deze lichte knit shorts zijn voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie en mesh zijvlakken om hem fris te houden terwijl hij het veld in vuur en vlam zet.
- Weergegeven kleur: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stijl: HV0213-739
Erling Haaland Academy
Op het veld is Erling Haaland meedogenloos en onverschrokken. Het is dan ook geen verrassing dat hij een tenue nodig heeft dat bij zijn intensiteit past. Deze lichte knit shorts zijn voorzien van onze zweetafvoerende Dri-FIT technologie en mesh zijvlakken om hem fris te houden terwijl hij het veld in vuur en vlam zet.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Dankzij een elastische tailleband met trekkoord kun je de perfecte pasvorm creëren.
Productgegevens
- Body/mesh: 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stijl: HV0213-739
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,52 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Erling Haaland Academy