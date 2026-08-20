Gerecyclede materialen
Erling Haaland Academy
Nike voetbaltop met Dri-FIT voor kids
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Deze lichte top, met een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld, is gemaakt met zweetafvoerende technologie en mesh inzetstukken om je fris te houden terwijl je het veld domineert.
- Weergegeven kleur: Wit/Wit/Hot Punch/Hot Punch
- Stijl: IF2809-100
Erling Haaland Academy
Deze lichte top, met een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld, is gemaakt met zweetafvoerende technologie en mesh inzetstukken om je fris te houden terwijl je het veld domineert.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Wit/Hot Punch/Hot Punch
- Stijl: IF2809-100
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,41 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Erling Haaland Academy