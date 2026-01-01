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Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids - Wit/Wit/Hot Punch/Hot Punch

Gerecyclede materialen

Erling Haaland Academy

Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids

30% korting
Wit/Wit/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Obsidian/Phantom
Obsidian/Wit/Green Strike/Green Strike

Uitverkocht:

Deze kleur is momenteel niet beschikbaar

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Deze lichte shorts, met een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld, zijn gemaakt met zweetafvoerende technologie en mesh inzetstukken om je fris te houden terwijl je het veld domineert.


  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Hot Punch/Hot Punch
  • Stijl: IF2812-100

Erling Haaland Academy

30% korting

Deze lichte shorts, met een print die is geïnspireerd op het magnetische effect van Erling op het veld, zijn gemaakt met zweetafvoerende technologie en mesh inzetstukken om je fris te houden terwijl je het veld domineert.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Wit/Hot Punch/Hot Punch
  • Stijl: IF2812-100

Maat en pasvorm

    • Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,32 m lang
    • Het mannelijke model draagt maat M en is 1,50 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Erling Haaland Academy Nike Dri-FIT voetbalshorts voor kids

    Erling Haaland Academy

    30% korting

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