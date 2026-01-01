 
afbeelding 1 van 5
Engeland Nike voetbalshirt voor kids - Work Blue

Engeland

Nike voetbalshirt voor kids

€ 24,99
Work Blue
Obsidian

Uitverkocht:

Deze kleur is momenteel niet beschikbaar

Laat je liefde voor je team zien in dit zachte katoenen T-shirt van Engeland.


  • Weergegeven kleur: Work Blue
  • Stijl: IQ2187-486

Engeland

€ 24,99

Laat je liefde voor je team zien in dit zachte katoenen T-shirt van Engeland.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Work Blue
  • Stijl: IQ2187-486

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,37 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Engeland.

    Engeland Nike voetbalshirt voor kids

    Engeland

    € 24,99

    Maak de look af

    Item 3 of 8