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Engeland
Nike voetbalshirt voor kids
€ 24,99
Uitverkocht:
Deze kleur is momenteel niet beschikbaar
Laat je liefde voor je team zien in dit zachte katoenen T-shirt van Engeland.
- Weergegeven kleur: Work Blue
- Stijl: IQ2187-486
Engeland
€ 24,99
Laat je liefde voor je team zien in dit zachte katoenen T-shirt van Engeland.
Productgegevens
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Work Blue
- Stijl: IQ2187-486
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,37 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Engeland
€ 24,99