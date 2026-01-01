Nike Dura Feel 10
Golfhandschoen (links, normaal) (set van drie)
De Nike Dura Feel 10 golfhandschoen is gemaakt met licht, synthetisch leer op de palm voor stevige grip. Dankzij het stretchmateriaal op de rug van de hand kun je je natuurlijk bewegen bij iedere swing. Deze vernieuwde versie heeft een versterkte handpalm en duim voor extra stevigheid op de plekken waar je die het hardst nodig hebt.
- Weergegeven kleur: Pearl White/Pearl White/Zwart
- Stijl: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
De Nike Dura Feel 10 golfhandschoen is gemaakt met licht, synthetisch leer op de palm voor stevige grip. Dankzij het stretchmateriaal op de rug van de hand kun je je natuurlijk bewegen bij iedere swing. Deze vernieuwde versie heeft een versterkte handpalm en duim voor extra stevigheid op de plekken waar je die het hardst nodig hebt.
Pluspunten
- Handpalm en duim van premium synthetisch leer, voor een consistente grip op je club en controle over je swing.
- Stretchmateriaal op de rug zorgt voor natuurlijke bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- Palm: 60% PU-leer/30% polyester/10% nylon. Rug: 50% PU-leer/45% polyester/5% elastaan. Overig: 40% polyester/ 32% PU-leer/18% nylon/ 10% elastaan.
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pearl White/Pearl White/Zwart
- Stijl: IO1741-284
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Dura Feel 10