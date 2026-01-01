Nike Dunk Low Unlocked By You Custom schoenen

Nike Dunk Low Unlocked By You

€ 159,99

Luipaard, tijger en krokodil — wauw. Het is tijd om de Dunk van je dromen te ontwerpen. Laat je verbeelding de vrije loop met verschillende dierenprints met textuur in een op de jaren 90 geïnspireerd kleurenpalet. En vergeet de juwelen niet voor de finishing touch.

Jouw basis

Suède met krokodillenprint, een fluwelen cheetah en een tijgerprint zijn er om in te spelen— laat alle remmen los of tem je look met klassiek leer.

Laat je zool zien

Kies uit klassieke, zacht rubberen buitenzolen of gekleurd en doorschijnend rubber.

Maak het persoonlijk

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