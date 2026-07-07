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Nike Dunk Low Retro SE herenschoenen - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Wit

Nike Dunk Low Retro SE

Herenschoenen

30% korting
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De Dunk Low Retro combineert premium materialen met een zachte vulling voor baanbrekend comfort. De mogelijkheden zijn eindeloos — hoe draag jij je Dunks?


  • Weergegeven kleur: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Wit
  • Stijl: II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

30% korting

De Dunk Low Retro combineert premium materialen met een zachte vulling voor baanbrekend comfort. De mogelijkheden zijn eindeloos — hoe draag jij je Dunks?

Pluspunten

  • Het bovenwerk wordt in de loop der tijd zachter en krijgt een vintage look.
  • De lichte middenzool van foam zorgt voor demping.
  • De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkel geeft de schoen stevigheid, grip en een klassieke stijl.

Productgegevens

  • Weergegeven kleur: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Wit
  • Stijl: II7078-200

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (3)

4.7 sterren

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Nike Dunk Low Retro SE herenschoenen

Nike Dunk Low Retro SE

30% korting

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