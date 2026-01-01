Nike Dunk Low By You Custom herenschoenen

Nike Dunk Low By You

€ 139,99

Zwart, wit en helemaal jou. De Dunk zal altijd een klassieker blijven, en nu kun je die van jou helemaal customizen. Mix de texturen met premium leer van een krokodil, python, struisvogel of pijlstaartrog en voeg wat glans toe met reflecterende opties op het Swoosh logo en het lipje aan de achterkant. Kies voor een klassieke zwarte of witte zool als finishing touch of ga voor rubber. De mogelijkheden zijn eindeloos — hoe draag jij je Dunks?

Jouw basis Combineer krokodillen-, python-, struisvogel-, pijlstaartrog- en premium getrommeld leer. Klassieke combinatie Speel met zwart en wit om je eigen design met kleurblokken te maken. Laat zien wie je bent Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Voeg een persoonlijke ID van maximaal 5 tekens toe op het lusje achterop elke schoen.

Meer pluspunten Het bovenwerk wordt in de loop der tijd zachter en krijgt een vintage look.

De middenzool van foam is licht en biedt responsieve demping.

De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkel geeft de schoen stevigheid, grip en een klassieke stijl.

Nike By You details Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.

Geef een persoonlijke touch aan je schoenen met je eigen inscriptie. We zetten ook je naam op de doos.

Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.

Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig

Stijl: IM1408-900