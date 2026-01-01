Nike Dunk Low By You
Custom damesschoenen
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Zwart, wit en helemaal jou. De Dunk zal altijd een klassieker blijven, en nu kun je die van jou helemaal customizen. Mix de texturen met krokodillen-, python-, struisvogel-, pijlstaartrog-, fleece en premium leer en voeg wat glans toe met reflecterende opties op het Swoosh logo en het lipje aan de achterkant. Kies voor een klassieke zwarte of witte zool als finishing touch of ga voor rubber. De mogelijkheden zijn eindeloos — hoe draag jij je Dunks?
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IM1382-900
Nike Dunk Low By You
Zwart, wit en helemaal jou. De Dunk zal altijd een klassieker blijven, en nu kun je die van jou helemaal customizen. Mix de texturen met krokodillen-, python-, struisvogel-, pijlstaartrog-, fleece en premium leer en voeg wat glans toe met reflecterende opties op het Swoosh logo en het lipje aan de achterkant. Kies voor een klassieke zwarte of witte zool als finishing touch of ga voor rubber. De mogelijkheden zijn eindeloos — hoe draag jij je Dunks?
Jouw basis
Mix en match krokodillen-, python-, struisvogel-, pijlstaartrog-, fleece en premium getrommeld leer tot een combinatie van je favoriete texturen.
Klassieke combinatie
Speel met zwart en wit om je eigen design met kleurblokken te maken.
Laat zien wie je bent
Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Voeg een persoonlijke ID van maximaal 5 tekens toe op het lusje achterop elke schoen.
Meer pluspunten
- Het bovenwerk wordt in de loop der tijd zachter en krijgt een vintage look.
- De middenzool van foam is licht en biedt responsieve demping.
- De rubberen buitenzool met klassieke draaicirkel geeft de schoen stevigheid, grip en een klassieke stijl.
Nike By You details
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Geef een persoonlijke touch aan je schoenen met je eigen inscriptie. We zetten ook je naam op de doos.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: IM1382-900
Nike Dunk
De Nike Dunk is ontstaan uit een reeks mash-ups, hacks en strakke deadlines en verscheen tijdens het seizoen '85–'86 voor het eerst op de basketbalvelden van Amerikaanse colleges. Toch werd de Dunk in de originele College Colors designs niet superpopulair. Maar het gebrek aan populariteit van deze bescheiden sneaker en de platte zolen met grip zorgden er uiteindelijk juist voor dat de schoen wel enorm aansloeg bij skateboarders. Decennia later is deze favoriet voor elke dag nog steeds te spotten in talloze kleurencombinaties. Over de invloed van de Dunk valt niet te twisten.
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Nike Dunk Low By You
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