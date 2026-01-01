Nike Dunk Low By You Custom damesschoenen

Nike Dunk Low By You

€ 139,99

Zwart, wit en helemaal jou. De Dunk zal altijd een klassieker blijven, en nu kun je die van jou helemaal customizen. Mix de texturen met krokodillen-, python-, struisvogel-, pijlstaartrog-, fleece en premium leer en voeg wat glans toe met reflecterende opties op het Swoosh logo en het lipje aan de achterkant. Kies voor een klassieke zwarte of witte zool als finishing touch of ga voor rubber. De mogelijkheden zijn eindeloos — hoe draag jij je Dunks?

Jouw basis

Mix en match krokodillen-, python-, struisvogel-, pijlstaartrog-, fleece en premium getrommeld leer tot een combinatie van je favoriete texturen.

Klassieke combinatie

Speel met zwart en wit om je eigen design met kleurblokken te maken.

Laat zien wie je bent

Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Voeg een persoonlijke ID van maximaal 5 tekens toe op het lusje achterop elke schoen.