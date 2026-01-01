Nike Dunk High By You
Custom herenschoenen
Ga er even rustig voor zitten en geef dit basketbalicoon je eigen speciale touch. Het aanpasbare design is geïnspireerd op de buitenlucht en laat je zo expressief zijn als je wilt. Kies uit accenten van canvas en suède voor een goede dosis trailstijl. Voeg klassiek leer toe voor die dagen dat je de stad in gaat. Schrijf vervolgens een stukje van je verhaal op het lipje (dat ook fungeert als de perfecte clip om je schoenen aan je rugzak te bevestigen als je door water moet waden of naar het strand gaat). Bovendien kun je met de talloze kleuropties zo avontuurlijk zijn als je wilt. Wat je ook kiest, jouw invloed op de Nike Dunk High is straks onmiskenbaar.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: FJ1176-900
Nike Dunk High By You
Ga er even rustig voor zitten en geef dit basketbalicoon je eigen speciale touch. Het aanpasbare design is geïnspireerd op de buitenlucht en laat je zo expressief zijn als je wilt. Kies uit accenten van canvas en suède voor een goede dosis trailstijl. Voeg klassiek leer toe voor die dagen dat je de stad in gaat. Schrijf vervolgens een stukje van je verhaal op het lipje (dat ook fungeert als de perfecte clip om je schoenen aan je rugzak te bevestigen als je door water moet waden of naar het strand gaat). Bovendien kun je met de talloze kleuropties zo avontuurlijk zijn als je wilt. Wat je ook kiest, jouw invloed op de Nike Dunk High is straks onmiskenbaar.
Jouw basis
Kies canvas voor die beproefde look of ga voor leer voor een klassieke afwerking. Begin je reis hoe dan ook door een basis te kiezen.
Kleuren uit de jaren 90
Golden Moss, Malachite, University Gold. Wat nog meer? Kies uit een scala aan kleuren die zijn geïnspireerd op outdoorgear en geef de wereld meer kleur.
Maak het persoonlijk
Wat is je bijnaam? Hoe heet je avonturenpartner? Wat is je favoriete snack? Vertel een stukje van je verhaal met een persoonlijke tekst: kies maximaal vijf tekens (nummers 0-9 en letters A-Z) om op het websysteem bij de hak te laten borduren.
Meer pluspunten
- Het bovenwerk wordt in de loop van de tijd steeds zachter en mooier. Het is voorzien van een stevige constructie die doet denken aan het basketbal van de jaren 80.
- De foam middenzool is licht en biedt responsieve demping.
- De rubberen buitenzool met basketbaldraaicirkel geven de schoen stevigheid, grip en een klassieke stijl.
- Het leren tonglabel maakt het helemaal af.
Nike By You details
- Onze members zijn uniek en je schoenen zijn dat ook. Elk paar is één voor één met de hand gemaakt. Sommige dingen zijn het wachten meer dan waard.
- Je initialen? Een bijnaam? Of iets anders dat helemaal bij jou hoort. Geef een persoonlijke touch aan je schoenen met je eigen inscriptie. We zetten ook je naam op de doos.
- Met onze 3D-builder zie je je creatie tot leven komen terwijl je experimenteert met alle designopties.
- Weergegeven kleur: Meerkleurig/Meerkleurig/Meerkleurig
- Stijl: FJ1176-900
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Dunk High By You
Meer info
Dit is een gepersonaliseerd product. Bestellingen van gepersonaliseerde producten kunnen na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komen niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.